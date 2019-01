Portavoz de Tabarnia aprovecha Convención del PP para pedir afiliación a Vox

El portavoz de la plataforma satírica Tabarnia, Jaume Vives, ha aprovechado este viernes su intervención en la Convención del PP, en una mesa sobre el futuro de Cataluña, para pedir la afiliación a Vox porque la gente "está muy cabreada" con los populares por "su dejadez e incoherencia" y muchos piensan que "al PP se le pasó el arroz".

"He venido aquí a tocar los huevos y no os va a gustar lo que voy a decir", ha enfatizado Vives, que ha relatado a los asistentes que, antes de llegar a Madrid, había publicado un tuit en el que preguntaba a sus seguidores: "¿qué queréis que transmita a la Convención?" y ha resumido, el medio millar de respuestas, en una sola: "A lo mejor es broma, pero me han pedido que os afiliéis a Vox".

"Y los que no lo hagáis, que sepáis escoger buenos compañeros de viaje porque el daño hecho no se soluciona en un año o dos", ha insistido.

Vives ha recordado a los asistentes que, a lo mejor, "picando mucha piedra, en unos años podéis recuperar lo perdido".

El portavoz de la plataforma satírica también ha asegurado que, durante muchos años, el Partido Popular "ha despreciado y ha dado una gran patada" a los no nacionalistas catalanes y a los católicos y, por eso, y por "haber abandonado a mucha gente", Vives ha asegurado que el PP ha perdido ya su oportunidad.