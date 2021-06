Portavoz socialista ve "ético" defender al empresario Febrer en el caso Azud

El portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes y abogado, Manolo Mata, ha anunciado este miércoles que ha decidido asumir la codefensa de uno de los principales imputados en el caso Azud, el empresario Jaime Febrer, y ha defendido la "ética y la estética" de esta decisión.

Los portavoces parlamentarios de la oposición le han pedido explicaciones por los posibles vínculos entre la citada trama supuestamente corrupta y una supuesta financiación ilegal del PSPV-PSOE.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de Les Corts, Mata ha sido preguntado por su visita a la prisión de Picassent (Valencia) para entrevistarse con Febrer y ha afirmado: "llevo 40 años como socialista y abogado, no sé muy bien en qué orden. He defendido a mucha gente y se me propuso la codefensa de Febrer. Se está investigando el periodo 2006-2011, cuando el PP gobernaba tanto en el Ayuntamiento como en la Generalitat. Por lo que se ha publicado, es una trama vinculada a actitudes personales, no a la financiación de partidos. Me puede más a veces la faceta de abogado".

En el caso Azud se investiga el posible cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de Valencia, otros consistorios de la Comunidad Valenciana y diversas entidades públicas locales y estatales. El grueso de las pesquisas se centra en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011.

La instrucción nació en 2017, aunque no saltó a la luz pública hasta 2019, con la detención del abogado y cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, José María Corbín. Sin embargo, el proceso adquirió una nueva dimensión tras los registros practicados en las oficinas del grupo CVC Axis (Construcciones Valencia Constitución), propiedad del empresario Jaime Febrer.

Por este caso están en prisión el vicealcalde de Valencia con Rita Barberá, Alfonso Grau (PP), y el entonces portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Rafael Rubio, que en el momento de su detención el pasado mes de mayo era subdelegado del Gobierno en Valencia.

Manolo Mata, también vicesecretario general del PSPV-PSOE, ha manifestado: "Parece que esto sea una cosa flipante -en referencia a que asuma la defensa de Febrer- pero yo creo que mis límites en este caso están en no poner en riesgo la defensa de la persona que me la encomienda. Si me hubiese encargado la defensa un militante del PSOE nadie lo vería sorprendente, y este hombre es un empresario".

Al ser informado de que varios medios de comunicación han publicado que podrían existir vínculos de la supuesta trama del caso Azud con pago de sobornos a cargos socialistas, Mata ha insistido en que "en el año 2006 se admitían donaciones; otra cosa son los cohechos".

Por el contrario, la portavoz parlamentaria del PP, Eva Ortiz, ha insistido en que, en el marco del caso Azud, "hay cargos socialistas detenidos y en prisión, se habla de posible financiación irregular del PSPV y el portavoz socialista se entrevista con el supuesto cabecilla. Queremos explicaciones, queremos saber si la información que Mata recabó en prisión ha terminado en oídos de Ximo Puig o de alguien del partido", ha agregado.

"A mí no me parece ni ético ni estético, hay que predicar con el ejemplo, porque no es normal. Seguro que hay un montón de abogados que pueden hacer esa labor sin dejar tantas dudas en el ambiente", ha señalado Ortiz, quien ha anunciado que pedirá la comparecencia de Mata en la comisión de investigación parlamentaria que se acordó abrir en cuanto se levante el secreto del sumario.

La portavoz de Vox, Ana Vega, ha considerado que Mata "deberá comparecer en la comisión de investigación" porque "evidentemente, lo que hizo no es ilegal, pero es reprobable desde el punto de vista moral, y parece sospechoso", mientras que la portavoz de Ciudadanos, Ruth Merino, ha dicho que le parece "parece una torpeza esa visita. Desde luego no es estético". EFE.