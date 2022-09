El portavoz de Cs en San Vicente del Raspeig renuncia el acta y dejará el partido "en los próximos días"

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig (Alicante), Pachi Pascual, ha presentado este viernes por registro su renuncia al acta como concejal y ha confirmado que dejará el partido "en los próximos días" debido a "constantes desacuerdos con decisiones tomadas por la dirección".

En un comunicado, ha expresado que se trata de una decisión "muy meditada y difícil" y considera que "es la mejor", dado que no se siente "identificado con muchas de las decisiones que ha tomado la dirección del partido en los últimos meses". "En mi opinión, han alejado a muchas personas del proyecto que representaba Ciudadanos", agrega.

"He expresado en varias ocasiones donde toca, ante los órganos del partido, mi desacuerdo con la deriva que estaba tomando Ciudadanos", ha justificado Pascual.

Asimismo, ha insistido en su apuesta por "ofrecer a los vecinos una alternativa de centro-derecha ganadora, fuerte, útil y atractiva, que fuera capaz de cambiar el rumbo que lleva San Vicente en los últimos años, porque creo que los partidos no son un fin en sí mismos sino una herramienta para hacer cosas y tratar de mejorar la vida de la gente".

No obstante, considera que los responsables del partido van "en otra dirección desde hace tiempo". "No tiene sentido que yo siga al frente de este proyecto en San Vicente, donde he continuado estos últimos meses por respeto a los miles de sanvicenteros que confiaron en la candidatura que tuve el honor de encabezar en 2019, a mis compañeros del grupo municipal y a las demás personas que se sumaron a este proyecto", asevera.

Ha detallado que la decisión de renunciar al acta se ha dado en este momento para "no agotar la legislatura y facilitar un relevo tranquilo al frente del grupo municipal en el Ayuntamiento, para que no se interfiera en la confección de la candidatura para las próximas elecciones municipales de mayo de 2023".

Pascual ha agradecido "la confianza de tantos y tantos sanvicenteros que, desde el primer momento y a lo largo de estos años, nos han animado a seguir trabajando por nuestro pueblo, al que, con nuestros errores y aciertos, dedicamos mucho esfuerzo y un tiempo que a menudo restamos a nuestra familia y amigos".

"NUEVO PROYECTO"

Sobre la posibilidad de incorporarse a un "nuevo proyecto" político, Pascual ha afirmado a Europa Press que, "a día de hoy", no ha recibido "ninguna" oferta de otra formación política, aunque no descarta sumarse a otro proyecto en el caso de que existan contactos para ello.

Asimismo, fuentes consultadas por Europa Press han resaltado que no se descartan más movimientos en el grupo municipal de Ciudadanos hasta final de legislatura, aunque detallan que "a corto plazo" no habrá más renuncias por parte de los cuatro ediles restantes en el consistorio.