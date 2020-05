El portavoz de Cs en Madrid se une a Podemos y llama "cayetanos" a los manifestantes de Núñez de Balboa

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid César Zafra ha llamado "cayetanos" a las personas que desde el pasado domingo se concentran diariamente en la calle Núñez de Balboa, en el distrito madrileño de Salamanca, para protestar contra la gestión de Sánchez en la crisis del coronavirus. Zafra usa el término de "cayetanos" de la misma manera que representantes de PSOE y Unidas Podemos para referirse de forma despectiva a estos manifestantes. "Pedís libertad con aglomeraciones. Sed responsables para que pronto la libertad sea para todos. #cayetanos", señalaba en su tuit el representante de Ciudadanos.

Pedís libertad con aglomeraciones. Sed responsables para que pronto la libertad sea para todos. #cayetanos ���� pic.twitter.com/RnwrUhtYMw — César Zafra ������ (@CsarZafra) May 14, 2020

Zafra se une así a representantes como Echenique o Rufián, que también han cargado contra estos "pijos". Pablo Echenique, de hecho, dedició al asunto buena parte de su rueda de prensa posterior desde el Congreso. “Por muy ridículas que sean las “manifestaciones” de la clase alta, golpeando señales de tráfico con palos de golf y cucharas de plata, la cosa es seria”, aseguraba a primera hora, porque “una minoría privilegiada no puede saltarse las normas y ponernos en peligro a todos”. En otro mensaje posterior, el dirigente lamentaba que “con la ‘manifestación’ de cayetanos, se me está llenando Twitter de ‘trolls’ que se tragaron el bulo aquel de que yo vivía en un piso de lujo del barrio de Salamanca”. Con tono sarcástico señalaba que le causan “ternura”porque “son como terraplanistas que se creen muy listos y los timan por todo lo alto casi sin esfuerzo”.

Buenos días. Por muy ridículas que sean las "manifestaciones" de la clase alta, golpeando señales de tráfico con palos de golf y cucharas de plata, la cosa es seria. Una minoría privilegiada no puede saltarse las normas y ponernos en peligro a todos. Las autoridades deben actuar. — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ���� (@pnique) May 14, 2020

A través de las redes sociales el PSOE ha tildado de “irresponsabilidad” que Ayuso pretendiera “alentar a saltarse las normas de salud que nos protegen contra el Covid-19 en plena pandemia y durante el estado de alarma”. Junto a PSOE y UP, ERC se ha referido a la polémica. Ha sido el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, quien ha manifestado su crítica a estas protestas “alegales, por no decir ilegales” en “barrios pijos de Madrid, por parte de 100 o 150 pijos porque no pueden ir al club de golf”, y ha asegurado que ha “echado de menos a la Policía” ante esta situación. “Nos alegramos de que no llevaran estelades porque si no les hubieran molido a palos y esperamos que se asuma algún tipo de responsabilidad porque están rompiendo con el confinamiento de manera flagrante”, ha reclamado Rufián.

�� Presidenta @IdiazAyuso, es una irresponsabilidad alentar a saltarse las normas de salud que nos protegen contra el #COVID19 en plena pandemia y durante el estado de alarma.



Nos pone en peligro a todas las madrileñas y madrileños. https://t.co/BIbXnX6iry — PSOE-Madrid (@psoe_m) May 14, 2020

¿CISMA EN CIUDADANOS?

Las palabras de César Zafra se producen en un momento de incertidumbre dentro del seno de Ciudadanos. El apoyo de Inés Arrimadas a la última prórroga del estado de alarma provocó la salida de un peso pesado del partido como Juan Carlos Girauta. En una entrevista este jueves en "Herrera en COPE", la líder de Ciudadanos dejó la puerta abierta a volver a apoyar a Sánchez en otra prórroga del estado de alarma. Un acercamiento de posturas que parte del electorado de Ciudadanos es posible que no haya llegado a entender.

