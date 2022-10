Portavoz del PSOE en el Senado sobre la ausencia de Guerra al acto de Sevilla: "A mi tampoco me han invitado y voy a ir"

La portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, ha asegurado este martes que no tiene "conocimiento" sobre la ausencia del exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra al acto en Sevilla para conmemorar los 40 años de la victoria de Felipe González, aunque ha desvelado que ella tampoco ha sido invitada personalmente, pero que, sin embargo, sí que estará presente porque son "actos abiertos".

"No sé como se han cursado las invitaciones, yo voy a estar en ese acto y tampoco se me ha invitado personalmente. Son actos abiertos como otros que celebra el partido", ha defendido Eva Granados en una rueda de prensa desde el Senado al ser preguntada por la ausencia de Guerra en este acto.

En concreto, el que fuera también vicesecretario general del PSOE ha revelado este mismo martes que no ha sido invitado al acto que organiza el partido en la capital andaluza para conmemorar el 40 aniversario de la victoria por mayoría absoluta en las elecciones generales del 28 de octubre 1982.

"Yo no miento ni ahora ni antes ni nunca", ha agregado Guerra, quien ha apuntado, tras ser preguntado sobre si lo ve como una ofensa, que las "ofensas no dependen del que las haga, sino del que las recibe": "Y yo no recibo ninguna ofensa".