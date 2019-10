La portavoz del Govern exige al Gobierno poder "hablar de todo" tras el 10N y defiende a Torra como interlocutor

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha exigido al Gobierno central dialogar después de las elecciones generales del 10N y que se pueda "hablar de todo", incluido la autodeterminación, y ha defendido al presidente de la Generalitat, Quim Torra, como el interlocutor de la Generalitat con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En una entrevista de RNE recogida por Europa Press, ha reconocido que es imposible que este diálogo se produzca antes de los comicios, pero espera que después del 10N haya un Gobierno "que tenga voluntad y capacidad de dialogar desde la política".

Budó ha criticado que el Gobierno central dude de que Torra deba ser el interlocutor entre la Generalitat y el Estado: "Me parece un despropósito no reconocer al presidente de la Generalitat como el interlocutor válido. Es el presidente que ha escogido el Parlament".

Ha reivindicado que Torra tiene un gobierno que le acompaña y ha afirmado que el presidente debe ser el "interlocutor válido" del Govern para establecer el diálogo que piden con el Gobierno central.

Considera que este diálogo debe servir para "poder hablar de todo, de todas las soluciones y de todos los escenarios que se pongan sobre la mesa", de manera que cree que la autodeterminación se tiene que incluir porque es lo que plantea el Govern.

La portavoz ha argumentado que hablar de todo no quiere decir que se llegue a un acuerdo, pero que es necesario "no limitar el diálogo", y ha recriminado al Gobierno que no haya presentado ninguna propuesta para resolver el conflicto en Cataluña.

"Todavía no he oído ninguna propuesta por parte de Sánchez sobre la cuestión catalana. Solo he visto negativas a hablar y a dialogar", y ha lamentado que desde Cataluña no ha habido ninguna diferencia entre el Ejecutivo del PSOE y el del PP liderado por Mariano Rajoy.

EXHUMACIÓN DE FRANCO

Sobre la exhumación de Franco, Budó ha subrayado que "llega 40 años tarde" y ha lamentado algunas de las imágenes que se han producido durante el traslado de los restos del dictador, como que hubiera una bandera franquista y que se emitiera por televisión.

"Lo que en principio yo entendía como lo que parecía ser un spot electoral de Sánchez y el PSOE se ha convertido en enaltecimiento del franquismo", y ha sostenido que debería haberse hecho sin cámaras.