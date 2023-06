El portavoz del PP en la Diputación de Ourense, sobre Baltar: "Tiene derecho a presentarse, como otros compañeros"

El portavoz del Partido Popular en la Diputación de Ourense, Plácido Álvarez, ha señalado que el presidente en funciones del gobierno provincial, Manuel Baltar, como "militante del PP de Ourense" tiene "su derecho a presentarse" para presidir la organización provincial "como lo tienen otros compañeros".

Este lunes, en declaraciones a Europa Press, Álvarez se ha referido a las declaraciones de Baltar en una entrevista concedida al Grupo La Región en la que, una vez confirmado que no seguirá en la diputación, reconoció que sopesa presentarse a la reelección para seguir al frente del PP de Ourense.

"Será una decisión que tome teniendo en cuenta todas las opiniones y sobre todo a mis colaboradores más directos de cada ayuntamiento y de cada comarca", aseguró Baltar, que resaltó que le "apasiona" presidir el PP de Ourense.

"'Marcho que teño que marchar de la Diputación de Ourense', eso lo acepto, pero no me voy a ningún lado. Estoy en mi sitio", ha aseverado en la entrevista Baltar, lo que contrasta con las declaraciones del presidente del PP gallego, Alfonso Rueda, tras conocerse el paso al lado en la diputación, cuando dio por seguro que el mandatario provincial también abandonaría la Presidencia del PP ourensano.

Preguntado por las palabras de Baltar, el portavoz popular en la Diputación ha señalado que "lo que dijo es que ni se va a presentar ni va a dejar de presentarse, es una decisión personal suya".

Álvarez asegura que, llegado el momento, "se respetará la decisión como se respetará la de cualquier otro compañero que pueda presentarse". "No tengo nada que objetar, es un militante del Partido Popular de Ourense y por tanto tiene su derecho a presentarse como lo tienen otros compañeros. Todos formamos el Partido Popular de Ourense, no hay que excluir a nadie", ha insistido Álvarez.

Con todo, espera que "pase lo que pase", en el momento en el que se convoque el Congreso, se mantenga el "respeto" en el partido "y que no haya división". "Que haya unión porque la democracia es eso. Unos ganan y otros no ganan, pero respeto máximo siempre al que gana y al que no lo hace", ha solicitado.

Además, Álvarez ha defendido que el PP de Ourense mantuvo la unidad interna cuando en 2010 José Manuel Baltar Blanco, padre de Manuel Baltar, ganó el congreso frente a Juan Manuel Jiménez Morán, que contaba con el respaldo de la cúpula gallega con Alberto Núñez Feijóo al frente. "Ya lo vivimos y no pasó absolutamente nada, y eso es la democracia interna de un partido", ha apostillado.

BNG VE UN "CULEBRÓN"

Por su parte, el BNG ha remarcado, a través de su portavoz en la diputación, Bernardo Varela, que las declaraciones de Baltar evicencian la existencia de "un culebrón" y "un problema interno" en el PP porque el todavía presidente provincial "desautoriza" al jefe de su partido.

"Dice que él está ahí y que su intención es quedarse, y de hecho estos días parece que a la hora de elegir los diputados y diputadas del PP en la Diputación Provincial hay movimientos por una banda y por otra", ha sostenido Bernardo Varela.