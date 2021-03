El portavoz de Cs en Castilla y León, al PSOE: "Déjenos morir en paz"

El portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, David Castaño, ha pedido este lunes al PSOE que deje a su partido "morir en paz" si es que no les gusta, en referencia a la situación interna que atraviesa la formación naranja, a lo que el socialista Luis Tudanca ha contestado que "descanse en paz".

En su cara a cara, dentro del debate de la moción de censura del PSOE contra el Gobierno de Castilla y León, ambos han enterrado las escasas posibilidades de acuerdo que había entre ambas formaciones para propiciar un cambio de gobierno en esta Comunidad, con mutuos reproches por lo ocurrido en los últimos meses, semanas y días.

Castaño se ha mostrado quejoso por las maniobras que ha atribuido al PSOE para romper su grupo parlamentario, en referencia a la marcha de la procuradora salmantina María Montero, exmiembro de Cs y ahora no adscrita, a pesar de lo cual también la ha defendido de los "insultos" y "vejaciones" de los socialistas desde el inicio de la legislatura.

"No he visto jamás que me pidan el voto insultándome", ha resumido Castaño, convencido de que con esta maniobra parlamentaria Tudanca ha conseguido para sí "un mayor desgaste" en dos semanas que el sufrido por la Junta en un año de gestión de la pandemia de la covid. "Nos separa un abismo", ha rematado Castaño, crítico con el "hachazo fiscal" que atribuye al PSOE y convencido de que en Cs hicieron "bien en no pactar con usted".

Castaño se ha referido al "trauma" del PSOE por ser el partido más votado pero no conseguir la mayoría suficiente para gobernar y ha asegurado que este trámite no va a servir sólo para "enterrar una moción de censura", sino también para desactivar "futuras alianzas" de Cs "con usted; no con el PSOE, con usted".

Le ha replicado Tudanca con lamentos porque Ciudadanos haya "traicionado" los principios con los que se presentó a las elecciones de 2019 y ha reconocido que él tenía "más fe" en su papel regenerador que ellos mismos.

"Yo creía que eran necesarios, les he tenido más fe que ustedes mismos", ha expresado Tudanca en su contestación, seguro de que su tranquilidad de estos días tiene que ver con la "buena conciencia", lo que contrasta con lo que dirigentes dicen "en privado" pero no se atreven a "decir en público", ni siquiera a reunirse cara a cara con el PSOE.

En la última parte de su intervención, el líder socialista se ha despedido de Ciudadanos, un partido que ha comparado con el personaje de la película de "El sexto sentido", porque "todo el mundo sabe que está muerto menos él": "Ha sido un placer conocerlos: era su última oportunidad de sobrevivir".