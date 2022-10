El portavoz de Cs en Ayuntamiento de Sevilla renuncia como edil y al partido

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha presentado este lunes su renuncia al acta de concejal en el Ayuntamiento de Sevilla y ha tramitado su baja como afiliado a Ciudadanos, partido que cuenta con cuatro ediles en Sevilla.

El propio Pimentel lo ha anunciado esta mañana en un comunicado en el que da cuenta de su desencuentro con la gestora andaluza de su partido que, según el concejal, le había advertido de la apertura de un expediente sancionador por su oposición a su sucesión como portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento.

"En estas circunstancias, y ante la incomprensible negativa de la gestora autonómica de Ciudadanos de negociar una sucesión sensata, se me hace imposible desarrollar mi labor como concejal con el ultimátum de una cuenta atrás en marcha con la que no estoy conforme", señala en su comunicado el concejal, que en septiembre ya anunció que no sería candidato a la Alcaldía de Sevilla.

Pimentel sustituyó como portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla a Javier Millán, quien también renunció para posteriormente ingresar en el PP y ser nombrado delegado territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía.

La semana pasada, el Gobierno andaluz fichó a la expresidenta del Parlamento autonómico Marta Bosquet, que fue una de las representantes más destacadas de Ciudadanos en la comunidad para la presidencia del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria (Ifapa), perteneciente a la Consejería de Agricultura.

Esta decisión fue adoptada una semana después de que se nombrara al exvicepresidente y ex líder regional de Ciudadanos, Juan Marín, presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía.