'Por una Mancha Húmeda con agua', lema de la marcha acuática convocada por Lagunas Vivas para este sábado en Villafranca

La Asociación Lagunas Vivas de Villafranca de los Caballeros (Toledo) ha citado a los amantes de estos humedales a una marcha el próximo sábado, 6 de mayo, a las 17.00 horas, para recorrer a pie la lámina de agua de la Laguna Grande bajo el lema 'Por una Mancha Húmeda con agua'.

En nota de prensa, recuerdan que en las últimas semanas ha saltado a la actualidad nacional e internacional la gestión "deficiente" del agua, recurso "escaso", en el Parque Nacional de Doñana, propiciando la desaparición de estos humedales, así como también la amenaza de la Comisión Europea de sanción por el tratamiento que recibe este paraje natural.

Amenaza que, según la asociación, iría en la línea de la condena que en 2021 recibió España por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al incumplir las directivas comunitarias sobre Agua y Hábitats.

Incumplimientos que, según Lagunas Vivas, también afectan, "y mucho", a La Mancha Húmeda, que han provocado "la práctica desaparición" de otro Parque Nacional, Las Tablas de Daimiel, por la explotación del Acuífero 23, y "mala" gestión del agua por parte del Ministerio de Transición Ecológica, el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Confederación Hidrográfica del Guadiana que va a desembocar en la desaparición, en su opinión, de las Lagunas de Villafranca de los Caballeros (Toledo).

"No hay más que darse un paseo por la llamada Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda para observar, desde hace años, que el agua en la zona es una quimera y lo es, no tanto por la sequía o el cambio climático, sino sobre todo por un modelo de explotación del agua que no tiene en cuenta la escasez de este recurso, obvia el beneficio futuro de una gestión responsable y se centra en contentar a unos pocos a corto plazo, a costa de destruir el ecosistema para las próximas generaciones", añade la asociación.

Por todo ello, "con el objetivo de poner de manifiesto esta situación, señalar a los culpables de la misma y dejar patente su vinculación con la problemática de la gestión del agua en Doñana", la Asociación Lagunas Vivas de Villafranca de los Caballeros hace un llamamiento este sábado, a las 17.00 horas, en el entorno de la zona del Bar Restaurante La Jorja (orilla derecha de la Laguna Grande), para cruzar a pie la escasa lámina de agua con la que cuentan estos humedales manchegos, parte de la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda desde 1981.

El destino de la marcha será el Aula de la Naturaleza. Allí, en el marco de estas actividades reivindicativas, se celebrará entre las 18.00 y las 19.00 el Taller 'Ser Agua. Arte y Naturaleza en Familia' que correrá a cargo de Sara Turaque. Una práctica artística con la que concienciar a los ciudadanos de la zona acerca de la riqueza de este paraje natural.