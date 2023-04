'Por La Rioja' presenta a la alcaldía de Navarrete a María Asunción García

El secretario general de 'Por La Rioja' y candidato a la alcaldía de Logroño, Alberto Bretón, y Sonsoles Soriano, la candidata al Gobierno de La Rioja, han presentado a la candidata a la alcaldía de Navarrete,Mª Asunción García Gómez.

"Me presento con gran ilusión y con toda la experiencia que me aportan las dos legislaturas pasadas como concejala. Disfruto trabajando por y para Navarrete, involucrándome sin dudarlo. De hecho, aquellos que me conocen un poco se dan cuenta de mi afán por llevar a caboproyectos que suplan las necesidades e intereses que nuestro municipio necesita", ha señalado la candidata.

Además, ha indicado que "si confiáis en mí, os prometo seguir trabajando con la misma dedicación e ímpetu por mejorar elmunicipio. Por avanzar en conciliación familiar, en la resolución de conflictos vecinales, en la implicación con la juventud, en aspectos relativos a los deportes, la agricultura y a nuestros mayores. Algunos se preguntarán qué impulsa mi desempeño y motivación, y la respuesta es sencilla; el gran arraigo y cariño que tengo hacia Navarrete. De modo que, sí, soy de las personas que piensan que para hacer un grantrabajo antes hay que amar lo que haces".

María Asunción García tiene 57 años y está casada con dos hijas. Es técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) en el Hospital San Pedro.

A nivel política lleva ocho años en la política activa como concejala en el Ayuntamiento de Navarrete. De 2015 a 2019 gestionando la concejalía de Educación y Salud. De 2019 a 2023 como teniente alcalde y concejalía de Educación, Salud y Festejos.