¿Por qué los alumnos del profesor con coronavirus en Montecarmelo se librarán del contagio?

Los niños menores de 14 años son el único colectivo de todo el mundo que no presenta un porcentaje significativo de contagio. El infectado por coronavirus más joven en España tiene 16 años y ningún niño por debajo de esa edad se ha contagiado. En los países considerados zonas de riesgo, como China o Italia, las cifras no son mucho mayores. Los pacientes pediátricos (menores de 14 años) son el 0,6% de los infectados a nivel mundial.

Este es el motivo por el que los pediatras con los que ha hablado COPE se muestran confiados en que la incidencia será “mínima” en el colegio del barrio madrileño de Montecarmelo en el que se ha confirmado el contagio de un profesor de 62 años.

El propio colegio Santa María la Blanca, en el barrio madrileño de Montecarmelo, ha comunicado a los padres que es un profesor que llevaba de baja desde el día 25 de febrero. Fue ingresado el domingo con neumonía y 24 horas después daba positivo por coronavirus.

El catedrático de Química Orgánica de la Universidad CEU-San Pablo, Javier Castells, cree que “el hecho de que los niños no presenten síntomas por contagio de coronavirus puede hacer que se extienda la epidemia más fácilmente, pero solo entre los adultos. Los niños son unos grandes contagiadores y el ejemplo lo tenemos en todas las familias y colegios con la gripe común o cualquier gastroenteritis vírica.”

Sin embargo, Javier Castells confirma en COPE que “el mecanismo que hace a los niños casi inmunes al coronavirus desconcierta a la comunidad científica que han empezado a atribuirlo a la propia fisionomía de los pequeños”.

Los últimos datos aportados por el Ministerio de Sanidad de España señalan que el 77,8% de las personas afectadas tienen entre 30 y 79 años y sólo un 2% son menores de 20 años.

NIÑOS CON GRIPE

En el caso de la gripe común ocurre todo lo contrario ya que, normalmente, son los niños los más afectados por infecciones virales respiratorias como la gripe. Los pequeños de 0 a 14 son la franja de edad, junto con los mayores, con el porcentaje más alto de casos y pueden ser letales si no se les aplican tratamientos antivirales a tiempo.

Además, los pidemiólogos explican a COPE que la tasa de moralidad del coronavirus es muy alta entre los mayores de 60 años porque suelen ser personas que sufren patologías previas que les hace más vulnerables, igual que ocurre con el patógeno de la gripe.

El Centro Chino de Control y Prevención de Enfermedades ha ofrecido datos que confirman que el 80% de los fallecidos en el foco de la epidemia del coronavirus tenían más de 60 años. Sin embargo, la tasa de letalidad entre niños menores de 10 años es nula en esas zonas de riesgo.

EMBARAZADAS

Los últimos partos de mujeres infectadas por coronavirus en China demuestran que los recién nacidos no presentaban el virus en su organismo, lo que se consideran datos muy significativos.

Podrían ser casos aislados y poco significativos si no fuera porque confirma la teoría de que no se transmite por la placenta en el reciente estudio publicado por la revista médica The Lancet. Es un pequeño estudio realizado, caso por caso, con nueve mujeres embarazadas de la ciudad china de Wuhan, todas infectadas por el virus Covid-19 y todas con neumonía. Concluye esa investigación que no existen indicios de que el coronavirus se contagie de la madre al feto. Pero hay un dato que es importante: todas estaban en el tercer trimestre de embarazo.

La presencia del virus COVID-19 se evaluó en los recién nacidos mediante muestras de sangre del cordón umbilical, de la garganta y del líquido amniótico. La prueba del patógeno dio negativa en los bebés. Otro aspecto que estudian las autoridades sanitarias es que todas las mujeres dieron a luz por cesárea.