Por qué llevamos 4 años sin acuerdo para renovar el CGPJ y otras noticias que debes conocer

¿Por qué llevamos 4 años sin acuerdo del CGPJ? Una filtración y el mensaje de WhatsApp que lo mandó al traste

¿Por qué rechazarías tú un trabajo en el máximo organismo de tu carrera profesional? ¿Por qué un jugador de fútbol no querría jugar en primera? ¿Un médico dirigir la OMS? O si, por qué no querría un político ser ministro. Por eso, ¿por qué Carlos Marchena no quiere formar parte del Tribunal Constitucional?





Aumenta el endeudamiento para hacer frente a los gastos cotidianos, ¿cómo podemos evitar acudir a un crédito?

La vida se ha encarecido de manera notable en los últimos meses. Así lo refleja la inflación y los hogares españoles están notando su efecto. El endeudamiento de los españoles ha aumentado para hacer frente a sus gastos cotidianos. 3 de cada 10 tiene que pedir un préstamo o ha incrementado el límite de su tarjeta de crédito. En concreto, es el crédito al consumo el que se ha disparado el doble en tan solo dos años, desde el verano de 2020.





2 de cada 10 trabajadores sufren estrés posvacacional

Readaptarse a la rutina siempre implica un esfuerzo. El problema es cuando la vuelta al trabajo nos genera malestar o nos impide dormir. En mayor o menor medida 2 de cada 10 trabajadores tienen problemas físicos o emocionales cuando se reincorporan tras las vacaciones de verano. Lo notan en su motivación y también en su rendimiento, pero es pasajero. Suele durar unos 10 a 15 días y es lo que algunos expertos denominan como síndrome posvacacional.





El Gobierno no valora cortes de energía en la industria ni en los hogares





La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha asegurado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez actualmente no valora aplicar cortes de suministro de energía ni en la industria ni en los hogares para hacer frente a la situación de crisis derivada de la guerra en Ucrania. En una entrevista en el diario 'El Periódico' recogida por Europa Press este domingo, ha explicado que las circunstancias en España "son distintas a otros países de la Unión Europea donde sí están valorando" este tipo de medidas.





2022 se convierte en el peor año en cuanto a incendios en España con 51 en total, tan solo superado por 2006





En España se han registrado 51 grandes incendios (más de 500 hectáreas) hasta el pasado 21 de agosto, que han calcinado una superficie forestal de casi 248.000 hectáreas, según datos provisionales del Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.