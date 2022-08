¿Por qué llevamos 4 años sin acuerdo del CGPJ? Una filtración y el mensaje de WhatsApp que lo mandó al traste

¿Por qué rechazarías tú un trabajo en el máximo organismo de tu carrera profesional? ¿Por qué un jugador de fútbol no querría jugar en primera? ¿Un médico dirigir la OMS? O si, por qué no querría un político ser ministro. Por eso, ¿por qué Carlos Marchena no quiere formar parte del Tribunal Constitucional?

Y es que el lío con la renovación del Consejo General del Poder Judicial va camino de cumplir 4 años. Y todo empezó precisamente, sí, con Marchena. Como cada cinco años, PSOE y PP acordaron en noviembre de 2018 la renovación de los 20 vocales que conforman el órgano de gobierno de los jueces. El presidente sería Manuel Marchena, actualmente magistrado del Supremo.





Un polémico mensaje de Whatsapp

Pero el pacto saltó por los aires. El 19 de noviembre se filtró un mensaje de WhatsApp del senador del PP, Ignacio Cosidó, en el que calificaba el pacto de una “jugada estupenda”, y que ahora controlaban la Sala Segunda por detrás. Tal fue el revuelo que Marchena renunció a la presidencia y el diálogo entre ambos partidos quedó roto.

Desde entonces se sucedieron una serie de tiras y aflojas públicos. El Gobierno movió ficha dos años después e intentó eliminar la necesidad de que se necesitara de una mayoría cualificada del congreso para elegir a los jueces. 3 quintas partes de la cámara. La Comisión Europea le dio un toque de atención y Moncloa reculó.





¿Pueden los jueces elegir a sus candidatos?

El problema ahora llega con el Tribunal Constitucional. ¿Quién los elige? 4 el Congreso, 4 el Senado, 2 los propios jueces y dos el Gobierno.

Damos marcha atrás a hace año y medio. Para presionar al PP, el Gobierno sacó adelante una norma que prohibía a los jueces elegir a sus dos candidatos al Constitucional mientras el CGPJ siguiese en funciones.

Una decisión que se ha vuelto en contra. Los 4 magistrados elegidos por el Ejecutivo y los jueces cumplieron 9 años en el cargo el pasado junio. La ley, por tanto, señala que tienen que reemplazarse en tres meses. Y de eso iba precisamente el acuerdo entre PSOE y PP que se ha filtrado en las últimas semanas. En desbloquear la propia norma que sacó adelante socialistas y Podemos. Un acuerdo que murió con la caída de Casado.

Audio





Ante tal desaguisado, al Gobierno sacó otra reforma de la ley orgánica del poder judicial que, ahora, contradecía la de 2021 y volvía a dar al órgano de los jueces en funciones la posibilidad de escoger a dos de los magistrados del Constitucional.

La fecha: el 8 de septiembre, con el inicio del año judicial. Al menos 12 de los vocales tienen que dar el visto bueno a los candidatos. Y entonces, solo entonces, Moncloa propondrá los suyos. Lo que sí sabemos es que, de esos 4, ninguno será Marchena, que ya ha dado portazo tras 4 años de culebrón.