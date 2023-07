... Y por fin descansó la familia de Mohamed Alí

Rafael Peña

La familia del joven Mohamed Alí, de 17 años, asesinado y arrojado su cuerpo a un monte hace más de un año y medio, descansa desde este sábado en paz. Hoy, por fin, ha podido enterrar los restos de su hijo, cruelmente asesinado en enero del pasado año.

La familia ha podido poner este mediodía el punto y final a su dramática espera ya que los restos del cuerpo de Mohamed Alí -hallados en el monte por la Policía Nacional- no han podido ser enterrados hasta recibir la autorización judicial y tras confirmar los informes del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid que los huesos pertenecían al menor.

La autorización del juez ha permitido que este mediodía la familia haya trasladado sus restos al cementerio musulmán de Sidi Embarek, donde ha llegado el cuerpo pasadas las 15,00 horas.

La despedida se ha realizado tras la oración de "dhur" o mediodía que ha tenido lugar en la mezquita de la Almadraba, donde el cuerpo ha sido trasladado desde su domicilio sobre las 14,30 horas, situado en la cercana barriada de Miramar Bajo.

Tras el rezo, el cuerpo de Mohamed Alí ha sido llevado al cementerio islámico donde, como manda la tradición musulmana, sólo han estado presentes los hombres, tanto familiares como amigos y conocidos del joven asesinado.

La PESADILLA

La pesadilla comenzó el 13 de enero de 2022 cuando el joven tenía que haber recogido a su madre a la salida del trabajo de su progenitora, como solía hacer todos los días, pero no apareció, algo que ya extrañó a Asma Mohamed, su madre, quien declaraba desde un primer momento que tenía la sensación de que no había acudido en contra de su voluntad al no ser una conducta habitual en Mohamed, quien además tenía el móvil apagado.

Y no apareció porque los tres autores del asesinato, dos de ellos menores de edad, quedaron con la víctima en las inmediaciones del instituto Siete Colinas, le golpearon fuertemente con un bate de béisbol con el que le causaron la muerte y luego arrojaron el cadáver a un monte, según se dejó constancia en el juicio y en la sentencia a la que tuvo acceso EFE.

La desaparición de Mohammad Ali Lamsseyeh Mohamed provocó un reguero de peticiones de ayuda por parte de la familia, extendiéndose hasta otros lugares como Algeciras (Cádiz) y con varias batidas por la ciudad que no dieron resultado positivo.

El 30 de enero de este año, tras un año de investigación bajo secreto de sumario por parte de la UDYCO de la Policía Nacional, los agentes arrestaban a tres personas, todas ellas vecinas de Ceuta -dos hombres y una mujer- y uno de ellos menor de edad.

Los restos del joven fueron localizados unos días después, concretamente el 2 de febrero, cuando, después de tres días de búsqueda, agentes de la Policía Nacional hallaron restos y evidencias en la zona del monte de García Aldave conocida como la Torre de la Alquería, donde los adolescentes dijeron que habían arrojado el cuerpo de Mohamed.

LA SENTENCIA

Después de un juicio celebrado el 14 de junio, el Juzgado de Menores número 1 de Ceuta condenaba a ocho y seis años de internamiento, respectivamente, a los dos menores detenidos, mientras que el tercer implicado -el adulto- todavía está en prisión a la espera de juicio.

En la sentencia, la magistrada atribuía a los dos menores -la mujer ya ha cumplido la mayoría de edad aunque en el momento de los hechos tenía 17 años- un delito de asesinato con la agravante de alevosía.

Ahmed A.O. era condenado a ocho años de prisión por un delito de asesinato -más otros cinco años de libertad vigilada- mientras que la mujer, Soraya M.B., fue condenada a seis años de prisión -más otros tres de libertad vigilada-, viéndose rebajada en este caso la condena por su colaboración con la justicia.

Los dos menores eran absueltos de los delitos de detenciones ilegales, contra la integridad moral, coacciones, amenazas condicionales, odio y profanación de cadáveres, que también les imputó la acusación particular.

La magistrada entendió que los dos menores acusados actuaron "de común y previo acuerdo con otra persona mayor de edad", que se encontraron con la víctima "para discutir sobre unos vídeos que este último tenía en su teléfono móvil en los que aparecía uno de los jóvenes acusados maquillándose".

La juez también ha considerado probado que los dos menores abandonaron el cadáver en el monte, después de propinarle varios golpes en el hombro y en la cabeza con un bate de béisbol, "todo ello sin que la víctima tuviera la oportunidad de defenderse".

El abogado de la madre de Mohamed Alí, Marcos García Montes, ya ha recurrido la condena al no estar conforme con el veredicto dictado.

El recurso se apoya en la falta de arrepentimiento de los menores y en la existencia de un delito de detención ilegal, así como de otro delito contra la integridad moral.

Mientras se resuelve esta situación judicial, desde este sábado la familia ya tiene un lugar donde poder velar al joven desaparecido y asesinado. EFE

