'Por Andalucía' recuerda a Anguita y su llamada a "no resignarse" para defender que es "posible" vencer a Moreno

La candidata de la coalición 'Por Andalucía' a la Presidencia de la Junta, Inmaculada Nieto, ha recordado este lunes el segundo aniversario de la muerte del exlíder de IU Julio Anguita y sus llamamientos contra la "resignación" de la ciudadanía para defender que "todos" los resultados en las elecciones andaluzas del 19 de junio "son posibles", incluido el de vencer a la candidatura que lidera el presidente del PP-A y de la Junta, Juanma Moreno.

Así lo ha sostenido Inmaculada Nieto en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, y en respuesta a preguntas sobre los resultados que reflejan, en general, las encuestas de intención de voto sobre los próximos comicios andaluces y una previsible victoria del PP-A, aunque sin mayoría absoluta.

La candidata de 'Por Andalucía' ha señalado al respecto que ese "avance de la derecha" que muestra la mayoría de encuestas cree que "no se corresponde del todo con el sentir que hay a pie de calle" en relación a decisiones del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "no han sido aceptadas" por la ciudadanía, en relación, por ejemplo, a la "preocupación que hay entre padres que no tienen a sus hijos bien atendidos aunque tengan necesidades educativas especiales", o a los problemas para pedir cita en un centro de salud, según ha relatado.

En todo caso, Inmaculada Nieto ha apuntado que las encuestas "hay que tenerlas en cuenta, y nos tienen que ayudar para redoblar los esfuerzos, para que no se conviertan en una realidad cuando se abran las urnas el 19 de junio".

A la pregunta de si ve "factible derrotar" a Juanma Moreno en las elecciones, la candidata de 'Por Andalucía' ha respondido que "por qué no", y ha añadido que "ahora hay unas cuantas semanas de abrirle paso a la política, dejar el ruido al lado y esa espectacularización que tanto daño está haciendo".

"Si esa crispación se aparta y se habla con honestidad política de lo que está bien y lo que no, y de lo que cada quien considera que habría que hacer para resolverlo, confío en el pueblo andaluz y en su buen criterio para salir de esa cierta posición de algunas personas que ahora mismo están un poco resignadas", ha reflexionado Inmaculada Nieto.

Al hilo, ha recordado que este lunes se cumplen dos años del fallecimiento de Julio Anguita, y ha destacado que el histórico coordinador general de IU "siempre nos espoleaba y decía que la resignación es lo último a lo que hay que aspirar".

En esa línea, Nieto ha defendido que "si la gente toma conciencia de que hay una mayoría social que quiere que las cosas funcionen mejor", que "necesitamos" eso y "que el interés general se defienda mejor", y "si todo eso se abre paso fuera de politiquerías, reivindicando la política con mayúsculas, y el sano y honesto debate de impresiones, no descarto ningún resultado" el día de las elecciones, "todos son posibles y ahora se trata de elevar el nivel de la probabilidad de algunos de ellos", ha abundado.

CONFORMACIÓN DE LA COALICIÓN

Sobre la conformación de la coalición 'Por Andalucía', que une a IU, Más País y Podemos Andalucía, junto a otras tres formaciones de izquierda, Inmaculada Nieto ha defendido que su candidatura a la Junta ha sido fruto de "una decisión consensuada" entre las organizaciones que se han puesto "de acuerdo para trabajar juntas" en este proyecto.

En esa línea, ha insistido en señalar que el proyecto de esta confluencia es "nítidamente andaluz", aunque, según ha reiterado también, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, "sin duda ha estado pendiente del proceso, pero respetándolo", e instando a las organizaciones políticas a "sumar y a trabajar juntas", algo que "felizmente hemos conseguido", según ha celebrado.

No obstante, la también responsable de Política Institucional de IU Andalucía ha lamentado que, tras "muchos meses de trabajo" para sellar esta coalición, "en los últimos días" fueron "muy poco afortunados" los partidos implicados en ella "en la gestión de los últimos compases para rematar la negociación", y ha recordado que ella pidió "disculpas el otro día a la ciudadanía por ello".

Eso, en todo caso, "ya quedó atrás", según ha remarcado Inmaculada Nieto para añadir que "bien está lo que bien acaba", y considerar que "ahora toca trabajar mucho para reconectar con la ciudadanía, a la que necesitamos para abrirle paso a una agenda de avances sociales liderada por nuestra coalición".

La candidata ha opinado que la ciudadanía "se hace cargo de la complejidad de una negociación de esas características, y en esa medida sabrá valorar el esfuerzo que hemos hecho" para cumplir lo que, por otra parte, considera que era un "mandato" del propio electorado, el de propiciar la "unidad" en el ámbito de la izquierda.

Además, la que fuera portavoz del grupo parlamentario Unidas Podemos por Andalucía en la XI Legislatura de la Cámara autonómica que ahora concluye ha defendido que "la referencia" de Podemos e IU "al frente del Gobierno de España" de coalición con el PSOE, "tomando decisiones que ya están siendo beneficiosas para Andalucía, es una buena carta de presentación" para 'Por Andalucía', desde donde "ahora toca trabajar", según ha insistido.

Por otro lado, cuestionada por el escenario posterior a las elecciones, y ante la posibilidad, según los resultados que se dieran, de que 'Por Andalucía' se pudiera abstener para que el PP-A no tuviera que pactar con Vox para repetir en el gobierno de la Junta, la candidata se ha reafirmado, como hizo la semana pasada en otra entrevista, en señalar que es "una decisión que merece una reflexión serena".

De todos modos, la representante de 'Por Andalucía' ha querido dejar claro que "en estos momentos estamos trabajando para que no se dé un escenario en el que haya que abordar esa reflexión", y al respecto ha subrayado que "cualquier voto al PP en Andalucía acerca a Vox al Gobierno" de la Junta, "y a la inversa también, y tanto el PP en solitario como acompañado de la extrema derecha en las tareas de gobierno es un escenario que no traería buenas decisiones o consecuencias positivas de las decisiones que se tomaran en el Ejecutivo andaluz para los trabajadores, las personas normales que viven de sus rentas y de su trabajo".

"Nuestros objetivos y afanes diarios están en que ese escenario no se dé porque en Andalucía haya una mayoría que quiera progreso, avance y dejar atrás estos tres años --de legislatura de gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs)-- que han sido muy negativos", ha incidido Inmaculada Nieto para concluir.