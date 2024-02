Por Andalucía pide a la Junta que diga cúanto ha costado el referéndum sobre el nombre del Hospital Militar

La diputada por Sevilla de Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha presentado una serie de preguntas a la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, en relación a "la manipulación" de los resultados de la consulta realizada a los profesionales de salud para cambiar el nombre al Hospital Militar de Sevilla, ya que dicha votación fue "externalizada" lo que, a juicio de Gómez, "agrava aún más lo hechos, es decir, con dinero público se ha pagado el paripé del gobierno de Moreno Bonilla y su moderación".

La también portavoz adjunta del grupo parlamentario ha solicitado a la consejera que comparezca, según ha trasladado en una nota la formación regional, "para aclarar las razones de la consulta y su externalización", el "importe" del referéndum y "el motivo por el que luego se ha desoído" la opción "ganadora elegida por los profesionales sanitarios. Esto último, ha abundado Gómez,"osó proclamar" el presidente de la Junta "en una de las numerosas inauguraciones que hizo del remodelado Hospital Militar"."Moreno Bonilla externaliza la consulta, paga, con dinero público, a una empresa para ponerse la medalla de demócrata ¿y luego? coge los resultados, los tira a la papelera junto a nuestro dinero y pone el nombre que él quiere", ha señalado.

"Según vamos conociendo más datos de esta rocambolesca historia, menos sentido tiene el razonamiento oficial de que la consulta no era vinculante porque, en su momento, ante la baja participación, se amplió el plazo, lo que ya venía demostrando que, para los profesionales, el nombre que ya tenía el hospital era el adecuado. Ahora, además, estamos hablando de un gasto, más bien malgasto, de dinero de las arcas andaluzas, sin hablar de la opacidad que la familia de Vigil Quiñones ha encontrado hasta que Transparencia no ha tenido más remedio que hacerles llegar el resultado de las votaciones", resalta Gómez.

Por último, la parlamentaria destaca que tanto Vigil Quiñones como Muñoz Cariñano son dos figuras médicas sobresalientes pero lamenta que, una vez más, "Moreno Bonilla instrumentalice políticamente el dolor de las víctimas de ETA", ha trasladado la nota. Según Gómez, esto último "sigue intentando hacer en nuestras escuelas, a través de una fundación ultra, cuyo decálogo dista mucho de la sociedad demócrata y libre que se representa en nuestra Constitución".

"Recordamos a Moreno Bonilla que es presidente del gobierno andaluz, no vasco, no catalán, ni español, del andaluz y que, como tal, debe hacer políticas que nos representen, que nos cuiden como abonar la ayuda al alquiler a nuestros jóvenes, gestionar bien nuestro recursos hídricos para que los andaluces y andaluzas que dependen de las zonas gestionadas por la Junta no sufran cortes en el suministro debido a la sequía, aumentar el gasto en sanidad y educación públicas, pero no hacer oposición a Pedro Sánchez, para eso, su partido, bien o mal, eligió a Feijóo", ha concluido Esperanza Gómez.