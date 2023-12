Por Andalucía pide explicaciones a Moreno por "correos oficiales de la Junta pidiendo ir a la concentración" del domingo

La portavoz de Por Andalucía en el Parlamento, Inmaculada Nieto, ha pedido explicaciones este viernes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por el hecho de que desde "correos oficiales" de la administración autonómica se haya pedido a "trabajadores que acudan a la concentración" convocada el domingo en Sevilla en defensa de Andalucía y de la igualdad.

"Desde Por Andalucía denunciamos que el Gobierno de Juanma Moreno está utilizando correos oficiales de la Junta de Andalucía para pedir a los trabajadores y trabajadoras de la administración andaluza que acudan a las concentraciones impulsadas por el Partido Popular", según ha dicho Nieto en una nota.

A su juicio, este tipo de mensajes desde "cuentas oficiales de la Junta de Andalucía y, en este caso, del Servicio Andaluz de Salud, están completamente fuera de lugar".

Por ello, ha dicho que va a pedir "explicaciones" al presidente, que ya "no puede tapar que está tratando de instrumentalizar partidistamente todos los símbolos de Andalucía que son patrimonio común del pueblo andaluz y no de su partido y, desde luego, no puestos al servicio de sus disparatadas estrategias de confrontación con el resto de Andalucía".