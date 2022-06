Por Andalucía ve "más lejos" una mayoría absoluta de Moreno después del apoyo de Díaz y confía en su remontada

La candidata de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Inma Nieto, ha apuntado este lunes que tras la participación en la campaña de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para respaldar a la confluencia ve "más lejos" la posibilidad de que el candidato del PP-A a la reelección, Juan Moreno, logre una mayoría absoluta. La entrada de Díaz ha causado, a su juicio, "un punto de inflexión" que considera traerá una "creciente intención de voto" entre el electorado progresista en la última semana de campaña.

Nieto se ha expresado así en una entrevista con RNE, recogida por Europa Press, en la que ha apuntado que este pasado fin de semana, en el que Díaz compartió acto de campaña con ella en Córdoba y Málaga --los dos actos más multitudinarios de la campaña hasta ahora, con 2.500 asistentes en el primero y unos 1.300 en el segundo-- "ha sido importante". "Creo que ha habido punto de inflexión y me parece que en estos días va a haber una creciente intención de voto y de ir a votar el 19J", ha apuntado Nieto, que ha apelado a la "épica" para los últimos días de campaña.

En esta línea, ha sostenido no ve que el PP-A consiga mayoría absoluta. "No la percibo a pie de calle y además desde hace tres, cuatro días más lejos aún. Creo que esta semana va a moderar mucho estas expectativas del PP", ha afirmado. Tampoco considera que se vaya a "consolidar" un ciclo de la derecha en la comunidad. "Sería una mala noticia para la comunidad y repercutiría en políticas no buenas para el interés general", ha comentado, antes de señalar que espera que eso "no suceda y se abra paso un gobierno progresista".

Preguntada sobre eventuales cordones sanitarios a Vox, ha respondido que a su juicio "el problema que ha tenido Andalucía en estos años es el PP" y que "la derecha en cualquier combinación no trae una agenda en lo social y económico beneficiosa" para la región. En cualquier caso no ha descartado que desde Por Andalucía se "reflexione" sobre la posibilidad de abstenerse para facilitar un gobierno en minoría del PP-A, si bien "quien más le debería dar una vuelta es el señor Moreno Bonilla, que le debe su presidencia a los votos de la extrema derecha".

Nieto ha defendido además que desde las fuerzas a la izquierda del PSOE se haga un "esfuerzo" para llegar a acuerdos. "La gente demanda diálogo", ha dicho, apuntado que "habría que orillar matices e intereses menores comparadas con la defensa del interés general". "Creo que ese camino hay que explorarlo, además soy positiva y creo que nos vamos a ver en la tesitura de hacerlo", ha agregado.

Sobre Yolanda Díaz y su proyecto 'Sumar', la candidata de Por Andalucía ha considerado que "sin duda somos una pata de ese proceso social amplio", mostrándose "convencida" de que la gallega será "la primera mujer presidenta" del Gobierno. "Vamos a ganar Andalucía para que ella gane un país", ha sentenciado. Al mismo tiempo, ha asegurado sentirse "muy arropada" tanto por el apoyo de los líderes nacionales de los partidos de la confluencia que han acudido estos días a actos de campaña de Por Andalucía como por Pablo Iglesias, que este domingo lanzó un mensaje "muy cariñoso" desde la presentación de su libro en San Fernando (Cádiz).