Por Andalucía exige a la Junta que asuma la responsabilidad de las limpiadoras de los CADE, que llevará al Parlamento

Los parlamentarios de Por Andalucía y miembros de Podemos José Manuel Gómez Jurado y Alejandra Durán han mantenido este viernes en Granada una reunión con trabajadoras de la limpieza de los Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE) para abordar problemas de impagos de sus salarios, un asunto por el que han pedido a la Junta que asuma su responsabilidad y que elevarán a la Cámara andaluza.

El parlamentario José Manuel Gómez Jurado ha anunciado concretamente que preguntará en el Parlamento por la situación de 125 trabajadoras de limpieza que "acumulan impago de salario desde el pasado mes de mayo", según ha informado Por Andalucía en una nota.

Ha calificado la situación de "vergonzosa" y ha detallado que pedirá al consejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos, que "dé explicaciones". Jurado ha lamentado que "la Junta contrate servicios con empresas piratas que son capaces de echar a trabajadoras por sufrir un cáncer".

Para la parlamentaria Alejandra Durán, "de nuevo el Gobierno del PP en la Junta de Andalucía ataca y olvida a los eslabones más débiles" y que, como ocurre en otros servicios externalizados como el de Ayuda a Domicilio, "se trata mayoritariamente de mujeres que sufren el mismo 'modus operandi' de externalizaciones y los servicios se prestan a costa del trabajo de estas".

Ángeles Márquez, trabajadora de la subcontrata que presta el servicio de limpieza en estos centros, ha explicado que "desde el pasado mes de mayo" no cobran porque "las empresas no han respetado los derechos laborales" y que "la Junta de Andalucía no ha atendido ni dado explicaciones algunas".