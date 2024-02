Por Andalucía "comprende" las movilizaciones de agricultores y culpa a la Junta de que "no se cumpla" la Ley de Cadena

La portavoz del grupo Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Inmaculada Nieto, ha dicho este miércoles que por parte de la coalición a la que representa "comprenden absolutamente las movilizaciones" que estos días están convocando representantes del sector primario en el conjunto de España ante la "muy difícil" situación en la que se encuentran, por razones como los "incumplimientos" de la Ley de Cadena Alimentaria, según ha agregado, y al respecto ha remarcado que la Junta de Andalucía tiene una "culpa directa", porque "es su competencia vigilar que ningún productor se vea obligado a vender por debajo de coste".

Así lo ha resaltado Inmaculada Nieto en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz en la que ha defendido que las referidas movilizaciones de trabajadores del sector primario que también afectan a Andalucía se basan en demandas "muy fundamentadas" por parte de un colectivo que "está acosado por muchos problemas que no sólo tienen que ver con la escasez de agua, sino también con los incumplimientos de la Ley de Cadena Alimentaria".

De este modo, la también responsable de Política Institucional de IU Andalucía ha denunciado que los agricultores "se siguen viendo obligados a vender sus productos por debajo del coste de producción", así como "siguen sufriendo el fraude en el etiquetado que les provoca que convivan sus productos con los de países terceros, con la consiguiente situación de inseguridad para la salud y la garantía de la seguridad alimentaria de la población".

Además, Inmaculada Nieto ha puesto de relieve que los agricultores españoles "tienen que cumplir con una normativa medioambiental y una normativa muy garantista en sus procesos productivos que no es la misma ni de lejos que la de otros países que exportan su mercancía a los mercados de la Unión Europea", de forma que dichos trabajadores del sector primario español "acumulan muchos problemas" y "están atravesando una situación muy compleja" que está derivando en las movilizaciones de estos días.

Dicho esto, la portavoz de Por Andalucía ha querido diferenciar esta realidad respecto de "la instrumentalización partidista" que, en su opinión, quiere llevar a cabo "la derecha tanto del PP como de Vox de las reivindicaciones" de dichos agricultores "para colocar en el debate político sus disparates como posibles soluciones al sector, y quitar las protecciones que garantizan la salud, la seguridad alimentaria y la viabilidad del sector agrario a futuro".

Según ha abundado, esos "disparates" de PP y Vox "no son soluciones", sino que "agravan el problema que sufre el sector agrario en general y el de Andalucía en particular", y tras ello ha remarcado que "el Gobierno de la Junta, que dice respaldar estas movilizaciones, tiene la responsabilidad y la culpa directa de que en nuestra tierra no se cumpla la Ley de Cadena Alimentaria, puesto que es su competencia vigilar que ningún productor se vea obligado a vender por debajo de coste".

Además, también es "competencia" del Gobierno andaluz "vigilar el fraude del etiquetado, y una planificación y distribución de los usos productivos del suelo que impidan la creciente acumulación de tierra por parte de fondos de inversión", según ha continuado manifestando Inmaculada Nieto antes de resaltar que en Andalucía "tenemos un número menor de explotaciones, pero un número mayor de hectáreas puestas en carga para ser cultivadas", y dichos fondos de inversión, "que no rinden cuenta ni pagan impuestos aquí" en la comunidad autónoma, "se han encontrado una alfombra roja puesta por el Gobierno de (Juanma) Moreno Bonilla, que está transformando dramáticamente la estructura de la propiedad de la tierra en Andalucía".

Eso "tiene unas consecuencias en la calidad del empleo" y "en la fijación de población en los municipios que son de base agraria", según ha advertido la portavoz de Por Andalucía, que ha remarcado que en su grupo comprenden "absolutamente las movilizaciones" agrarias y esperan que "todas las administraciones sean capaces de poner sobre la mesa una hoja sensata de respuesta a esas demandas, porque en ello va la viabilidad del sector, pero también la calidad de la alimentación y de la distribución de productos que cumplan con la normativa en el ámbito de la Unión" Europea y, "por tanto, en nuestro país". Además, ha incidido en aseverar que "el Gobierno de la Junta de Andalucía no se puede borrar de las responsabilidades que tiene, porque una parte muy importante de la competencia desleal que sufren nuestros agricultores y del margen indecente de beneficios que acumulan las distintas manos por los que pasa la producción, las distribuidoras, las comercializadoras, está en su mano fiscalizarlo y, sin embargo, no lo hace", y el Ejecutivo andaluz "mira para otro lado como suele hacer con todos los problemas", según ha acabado criticando Inmaculada Nieto.