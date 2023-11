Por Andalucía avisa que "el chorro de dinero a privadas ronda los 600 millones y sólo sirve para debilitar al SAS"

La portavoz parlamentaria del grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha señalado este miércoles algunos aspectos del proyecto de Presupuestos de Andalucía para 2024, entre los que ha mencionado que "el dinero a los conciertos privados ronda los 600 millones, 599 y un pico" para precisar que "es un dato que crece" de manera que "el chorro de dinero que se llevan las clínicas privadas" no redunda en la mejora de la sanidad pública por cuanto "ninguno de los tiempo de espera para que seamos atendidos, operados o para una prueba diagnóstica mejora, no se reducen en 2024" sobre los señalados en el Presupuesto de 2023.

En rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, Nieto ha colegido de este análisis de las partidas de la Consejería de Salud que "se confirma que seguir entregando dinero a las privadas sólo sirve para debilitar al SAS (Servicio Andaluz de Salud), no mejora la ratio".

La portavoz de Por Andalucía ha señalado sobre el anexo de personal que "tampoco" refleja éste "la cantidad de dinero para reforzar" la contratación de personal, punto donde ha mencionado las dudas sobre la no renovación de contratos de entre 7.000 y 8.000 sanitarios que continúan aún en el SAS de los 20.000 que inicialmente eran "contratos Covid" y ha señalado que "no hay dinero para su incorporación" aun cuando "han hecho labores de estructura".

En la denuncia de Nieto ha incluido el incumplimiento del acuerdo que alcanzó la Consejería de Salud con los sindicatos para la mejora de la sanidad andaluza y de la Atención Primaria y que llevó a la desconvocatoria de una huelga.

"No hay dinero en el Presupuesto para el acuerdo que firmaron con los sindicatos", ha precisado Nieto, quien ha proseguido aclarando que "no hay dinero presupuestado, no se cumple con los sindicatos ni los compromisos de carrera profesional", quien ha remarcado que "la mejora de la sanidad privada no es una mejora para la población andaluza".

Nieto ha lamentado también los tiempos de espera de "las personas mayores con la Ley de Dependencia", ámbito donde ha remarcado que en el caso de Andalucía es de "tres veces el máximo de tiempo legal para que perciba ese derecho" y advertir que se trata de "un atasco que no deja de crecer", que deriva en "personas fallecidas sin ser valoradas ni recibir una prestación".

"Ésas son las prioridades cuando se leen los números", ha indicado la también representante de Izquierda Unida, quien sobre la existencia de una partida de 24,3 millones en el Anexo de Inversiones del Presupuesto de la Junta para la provincia de Huelva destinados a la adquisición de terrenos de alto valor ecológico en el entorno del Parque de Doñana y su posible destino a la compra de tierras afectadas por la Proposición de Ley de Regadíos en los municipios de la Corona Norte de Doñana, que el Gobierno andaluz ha afirmado que es para la compra de las 7.500 hectáreas de Veta la Palma, ha asegurado que "nos gusta ser rigurosos y no hay por qué pensar que no es para ello", de manera que "vamos a dar por bueno lo que está en el Presupuesto como dinero consignado" y "no vamos a desmentir sin pruebas".