Por Andalucía apela a la "sensatez" de PP-A para que el cuarto decreto de simplificación se tramite como proyecto de ley

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha realizado este miércoles un llamamiento a la "sensatez" del PP-A, que sustenta al Gobierno andaluz desde el Parlamento, para que el cuarto decreto con medidas de simplificación administrativa que aprobó la semana pasada el Ejecutivo de Juanma Moreno se tramite como proyecto de ley en la Cámara autonómica, dado el "calado" del mismo.

Inma Nieto ha reafirmado así el posicionamiento de Por Andalucía a favor de que dicho decreto se tramite como proyecto de ley tras tener este pasado martes por primera vez acceso al mismo tras su remisión al Parlamento, según ha explicado en una rueda de prensa en la propia Cámara andaluza.

La portavoz de Por Andalucía ha subrayado que el decreto aún no se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), así como ha puesto de relieve que "tiene 600 páginas y un expediente de 1.927" páginas, y que hasta este pasado martes "no estuvo disponible" para su consulta, y tras ello ha remarcado que "sólo hay una manera de tramitar" esta iniciativa, y "es como proyecto de ley".

Por eso, ha apelado "a la sensatez, a la honestidad política, al rigor de todos los grupos, pero especialmente del mayoritario de la Cámara", el PP-A, que cuenta con mayoría absoluta, para posibilitar esa tramitación como proyecto de ley "con un mínimo de garantía".

Inma Nieto ha aseverado que "no se puede abrir y cerrar un melón, como el que se va a la feria, con una materia tan compleja, tan heterodoxa, que interpela a todos los sectores productivos de Andalucía, a todas las responsabilidades de la Junta", y en ese sentido ha subrayado que en el decreto "hay de todo, y muchas opiniones jurídicas con respecto a buena parte de las medidas que desaconsejan que estén en un decreto ley".

A preguntas de los periodistas, la portavoz de Por Andalucía ha añadido que, "después de ver el volumen de la documentación", confía "absolutamente en que el PP-A va a querer tramitar como proyecto de ley" dicho decreto, y ha avisado de que, "de no hacerlo" así, el Grupo Popular "estará vulnerando nuestros más básicos derechos y obligaciones" de parlamentarios para realizar su trabajo "convenientemente".

POSIBILIDAD DE RECURRIR AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En esa línea, y después de que la semana pasada anunciara su intención de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) en el caso de que el decreto no se tramite como proyecto de ley, la portavoz de Por Andalucía se ha reafirmado en que "tendremos que activar los mecanismos que estén a nuestra mano para que eso no suceda", pero ha apuntado que ve "más lejos que la semana pasada" la opción de tener que acudir al alto tribunal porque cree que el PP-A "entiende perfectamente que no se puede hacer esa cacicada, y que todo lo que ha incorporado ese decreto requiere de una tramitación que excede en los plazos lo que permite llevarlo a un Pleno" del Parlamento, "abrir el debate y cerrarlo".

"Quiero pensar que no va a ser así", ha añadido Inma Nieto, que también a preguntas de los periodistas ha apuntado que hay un "elenco de posibilidades" para que Por Andalucía promueva un recurso de inconstitucionalidad contra dicho decreto aunque no disponga del número mínimo de parlamentarios necesario para ello, al igual que ya en la pasada legislatura Unidas Podemos acudió al TC contra la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) sin tener el mínimo número de diputados para ello, ya que sumó los apoyos de los representantes de otros grupos.

"Al Constitucional puede ir el propio Gobierno, el Defensor del Pueblo, o podemos ir como diputados, o con un recurso de amparo si vemos violentados o vulnerados nuestros derechos fundamentales", siendo "el de participación política uno de ellos", por lo que "hay un elenco de posibilidades" para recurrir a esa vía, ha manifestado Inma Nieto para subrayar a continuación que, si el decreto "no se tramita como proyecto de ley, vamos a buscar la manera de llegar al Constitucional".

Así, la portavoz de Por Andalucía ha sentenciado que "traer un decreto de 600 páginas, con un expediente de casi 2.000, y pretender que la Cámara, en una semana o, en el mejor de los escenarios, en tres, tenga una posición fundada sobre lo que supone para el ordenamiento jurídico andaluz una reforma de este calado es algo que no se compadece con el concepto que nosotros tenemos de hacer nuestro trabajo bien".

Además, ha indicado que, si no se opta por la tramitación como proyecto de ley, pensará que el PP-A "está escondiendo en la rapidez del procedimiento una serie de cambios que son lesivos para el interés general", y desde Por Andalucía "no nos vamos a quedar quietos", y "cada vez que esté en nuestra mano parar un golpe del Gobierno de Moreno Bonilla en Andalucía, nosotros lo vamos a hacer", ha remachado para concluir.