La 'popular' María Patricio, cuarta concejal que dimite en el Ayuntamiento de Guadalajara en esta legislatura

La edil del PP y tercera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Guadalajara, María Patricio, es la cuarta concejal que en los apenas cien días de gobierno municipal de PP y Vox ha presentado su cese en el cargo, una responsabilidad que ahora pasará a asumir Roberto Narro, quien se encargará de las mismas áreas que su predecesora, Familia, Asuntos Sociales, Igualdad y Participación Ciudadana, Deportes y Juventud.

La primera concejal en presentar su dimisión fue María Montero (PP), por motivos personales; la segunda sería la socialista Sara Simón, en este caso para asumir la responsabilidad de consejera de Igualdad, y la tercera fue María del Sagrario Muñoz, de Vox; la última en tomar el mismo camino ha sido María Patricio, del PP, al parecer, también por razones personales.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha confirmado a los medios de comunicación la renuncia de María Patricio como concejal, no así como senadora; un cese que irá al pleno de próximo viernes 29 para dar cuenta de la misma; una sesión plenaria en el que también tomará posesión el siguiente en la lista, Roberto Narro.

En cuanto a las razones por las cuales María Patricio haya renunciado a esta responsabilidad, la regidora ha señalado que se trata de una "decisión personal" sobre la que habrá que preguntarle a ella, pero ha precisado que "son motivos personales" los que la han llevado a ello, recordando que así ha ocurrido también con las otras renuncias anteriores que se han producido en el Ayuntamiento.

En todo caso, Ana Guarinos ha recalcado que dicho cese se acoge con "total y absoluta normalidad" porque "a ver si va a ser normal que dimita Sara Simón cuando podía haberse quedado en el Ayuntamiento y no van a tener derecho a decidir si quieren continuar o no el resto de concejales de otros grupos políticos". Además, según la alcaldesa, este nuevo cese "no afecta para nada" al funcionamiento de los servicios.

CRITICAS DEL PSOE

Una de las primeras voces en salir a las redes a valorar esta decisión ha sido la del exalcalde de Guadalajara y diputado nacional, Alberto Rojo, para quien este cese "pone en evidencia que Guarinos no tiene equipo ni proyecto" porque "todos y todas se marchan", y que, además, "nadie quiere ni puede trabajar" con ella.

Alberto Rojo hace referencia a las tres dimisiones que ya se han producido dentro del equipo de Gobierno --ya que no cuenta entre ellas la de la socialista Sara Simón-- t precisa que "demuestran que la actual alcaldesa sigue sin saber qué quiere para la ciudad, sino poner en marcha una sola iniciativa propia", habiendo llevado al Ayuntamiento "a la parálisis".

"Nadie quiere y nadie puede trabajar con Guarinos; su incapacidad y su sectarismo lo bloquean todo", añade en sus redes el exalcalde, para quien está claro que ya "son muchas las voces que hablan de descoordinación y enfrentamiento entre los concejales y concejalas del Gobierno municipal", todo ello fruto de una alcaldesa que "hasta es incapaz de formar su propio gabinete, que sigue sin tener un o una periodista que se haga cargo de la siempre importante comunicación en el Ayuntamiento, y a la que le dimiten los concejales hasta en verano de vacaciones".