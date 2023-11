Pontón replica a Rueda que tiene una "soberana resaca" con el pacto PSOE-BNG y reivindica la influencia de su formación

La alcaldesa de Santiago cifra en 14 millones las inversiones logradas en el acuerdo de investidura para la capital

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha comparecido este jueves junto al diputado en el Congreso, Néstor Rego, y la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, para explicar el acuerdo de investidura firmado entre su formación y el PSOE, al cual el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tildó de pacto de "garrafón".

"Lo que tiene Rueda es una soberana resaca porque no es capaz de digerir el acuerdo y su incapacidad política para defender los asuntos para Galicia", ha replicado Ana Pontón a estas palabras del presidente autonómico pronunciadas en la sesión de control (cuando ya no había opción de respuesta). O, en palabras de Rego, le ha producido al mandatario gallego una "mala digestión" porque es un "acuerdo excepcional para el país".

El diputado en el Congreso, a lo largo de su intervención, recordó que Galicia no estuvo presente en el acuerdo de gobierno de PSOE y Sumar y que fue el BNG el que introdujo las necesidades gallegas. Ligado con esta afirmación y preguntada por esta cuestión y por las reivindicaciones de los logros pactados tanto por el Bloque como por el PSOE, Pontón ha observado que "los hechos son los hechos y los hechos están ahí".

"Si este acuerdo existe, es porque lo firma el BNG con el PSOE, cada uno que diga lo que le parezca oportuno, pero la realidad es la realidad", ha remarcado Ana Pontón, sobre un pacto del que la regidora compostelana se ha mostrado "muy satisfecha" tanto por las inversiones y cuestiones concretas para la capital gallega (aumento del 30 por ciento en tres años de la financiación al Consorcio y más financiación para la EDAR, del 65 al 80%, entre otras cuestiones), como por lo que significa para todo el país en relación a Compostela: bonificación de peajes y mejora de las infraestructuras viarias y ferroviarias.

En total, ha cifrado en 14 millones de euros las inversiones conseguidas para la capital gallega en este pacto de investidura.

"MALA DIGESTIÓN"

En su intervención, Rego ha ironizado con que el presidente de la Xunta se "empeñe" en decir que está "rebajado" este acuerdo y constituya una "reedición" del anterior, algo que atribuye a una "mala digestión de un acuerdo excepcional para el país".

Así, ha defendido que la condonación de la deuda a Cataluña vaya a suponer una "compensación análoga" en el caso de Galicia, por lo que ha criticado que se "empeñe en decir que perjudica", cuando en el acuerdo con el Bloque se "garantiza que va a haber una quita en compensación similar a la que puede producirse" en otras comunidades. Es pues, una medida "relevante" y que puede tener un "importante impacto económico".

Rego también hizo hincapié en que el acuerdo dice que habrá "cercanías" antes de final de la legislatura y ha defendido la inclusión del estudio sobre su implantación como vía previa para que se instaure, no como una justificación del no cumplimiento, puesto que es preciso determinar material rodante y personal. Preguntado por si Santiago de Compostela queda excluida de las cercanías, Rego ha recordado que lo que incluye el pacto es una "prioridad" para iniciar la implantación, mientras que Pontón ha apuntado que la propia Xunta podría implantar este servicio por "competencias estatutarias" pero no lo ha hecho.

Los nacionalistas también han reivindicado la bonificación de los peajes y que se incluya el camino hacia la gratuidad de la AP-9 y han apelado a que el acuerdo recoge también la activación de la comisión mixta de transferencias, que incluye a todas las estatutarias y las que presenten acuerdo parlamentario. Preguntados por la vivienda y la Sareb, han defendido que el BNG ha reclamado la transferencia de estas viviendas pero han vuelto a mirar a la Xunta para que las reclame de forma directa, ya que es la que puede hacerlo de este modo.

"PONER EN EL CENTRO A LAS PERSONAS"

Pontón, en su intervención, ha enarbola la política del BNG, en la que destaca que "merece la pena ayudar a resolver los problemas y pone en el centro la vida de las personas". "El acuerdo que consiguió el Bloque en los últimos días va a impulsar claramente la agenda gallega, mejorando las oportunidades y condiciones de vida", ha enfatizado.

Pontón ha defendido que el BNG practica "la política útil" y ha dicho que este acuerdo "demuestra que los intereses de los intereses de Galicia" están defendidos con la presencia en el Congreso. "Si el BNG no estuviese en el Congreso, para nada podríamos estar hablando de medidas y acciones como estas", ha remarcado.

En este sentido, ha destacado la utilidad de la formación nacionalista y ha dicho que "sorprende tanto ver al presidente de la Xunta enfadado y descolocado, tan a la contra". Por ello, ha vuelto a pedirle que "no ponga palos en las ruedas" para que se pueda llevar a cabo el cumplimiento del acuerdo.

"En vez de hablar mal (del pacto), le quiero aconsejar que se ponga a trabajar por este país, que no ponga palos en las ruedas, simplemente porque el BNG consiga mejoras", ha remarcado Pontón, quien ha subrayado que es "especialmente positivo" para Santiago.

Ante las dudas de los cumplimientos de los acuerdos, Pontón instó a Rueda a que si tiene VÍA-T, podrá comprobar la bonificación cuando hay que pagar y recordó que se desbloqueó el dragado de la ría de O Burgo. "A mí que me digan qué consiguieron los 22 diputados restantes", ha preguntado.