Pontón exhibe a un Feijóo que "actúa en pequeño" su decálogo de objetivos para "pensar una Galicia en grande"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha presentado un "decálogo con objetivos estratégicos" para "pensar una Galicia en grande" frente a un presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al que ha afeado "pensar y actuar en pequeño".

"Desde el BNG queremos construir una nueva Galicia, una Galicia en grande. Y en ese empeño seguiremos trabajando, desde el optimismo de la inteligencia y de la voluntad, mano a mano, con los gallegos", ha proclamado en su intervención la dirigente nacionalista, que se ha estrenado en un debate del estado de la autonomía como líder del principal partido de la oposición.

Pontón, que ha reivindicado el "optimismo" del BNG con el futuro de Galicia, ha desgranado su decálogo, una suerte de listado de objetivos programáticos de quien, precisamente, se encuentra también en pleno proceso interno asambleario, el cual culmina el próximo 7 de noviembre. Con todo, no ha desvelado, por el momento, si su intención es continuar al frente de la formación y ser la candidata del BNG a las próximas autonómicas, elecciones a las que la formación nacionalista tiene el propósito de presentarse con el objetivo de alcanzar la Xunta, como así figuran en sus documentos políticos.

Así las cosas, Pontón ha explicado los puntos de ese decálogo: autogobierno; concierto económico; rescate del sector industrial; infraestructuras; reforzar servicios públicos; ciencia e investigación; emergencia climática; la igualdad; lengua y cultura; y "defensa de la democracia", actualmente "de baja calidad en la que los poderes económicos hacen y deshacen sin presentarse a las elecciones".

Durante su intervención, Pontón ha ironizado con la "clase de moderación" de Feijóo, pese a que en su "rearme ideológico" se ha convertido, dijo, en el PP "más ultra, más centralista y más antigallego" que el mandatario autonómico "abraza".

Pontón ha acusado al presidente de la Xunta de situarse "al lado de los lobbys económicos". Y así, ha querido "recordar algunos de los nombres de las puertas giratorias que encabezan, por méritos propios, los expresidentes González y Aznar".

"Fátima Báñez (Iberdrola), Isabel García Tejerina (Iberdrola), Ana Palacios (Enagás), Ángel Acebes (Iberdrola), Elena Salgado (Endesa), Gonzalo Solana (Enagás), José Folgado (Red Eléctrica), Josep Borrell (Abengoa), Luis Carlos Croissier (Repsol), Manuel Marín (Iberdrola), Pedro Solbes (Enel), Pio Cabanillas (Endesa), Luis María Atienza (Red Eléctrica), José Montilla (Enagás), José Blanco (Enagás), Isabel Tocino (Ence, Enagás), Beatriz Corredor (Red Eléctrica), Cristina Garmendia (Naturgy), Arsenio Fernández de Mesa (Red Eléctrica), Ramón de Miguel (Iberdrola), Carlos del Álamo (Ence), Beatriz Mato (Greenalia)...", ha recitado.

"Quizás en 2024 usted también aspira a cruzar alguna de estas puertas giratorias. Esto explicaría muchas de sus decisiones. Explicaría por qué veta una tarifa eléctrica gallega, su negativa a una empresa pública de electricidad o por qué está en marcha un 'boom' eólico depredador que no respeta ni el medio rural ni el medio ambiente", ha acusado.

Pontón también se ha referido a los fondos 'Next Generation', sobre los que ha advertido de que esperaba que no terminen en "un puñado de multinacionales" y no acaben como "una oportunidad perdida". Además, ha pedido dedicar el 2% de estos fondos a la cultura.

