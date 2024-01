Pontón: Elecciones no son una reválida de Sánchez ni un premio de consolación para Feijóo

Ana Pontón, portavoz nacional del BNG y candidata a presidir la Xunta de Galicia, ha señalado este sábado que las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero no son una reválida de Sánchez ni un premio de consolación para Feijóo, y ha asegurado que si es elegida presidenta nadie le va a poner límites a la hora de defender los intereses de los gallegos.

No me van a poner límites desde Madrid ni tampoco desde ningún consejo de administración porque sé que muy bien a quién me debo y al servicio de quién quiero estar, ha destacado en Vigo durante la presentación de la candidatura encabezada por Luís Bará en la provincia de Pontevedra.

La líder nacionalista ha afirmado que es el momento de que, tras el paso de seis presidentes en los últimos 43 años, Galicia tenga por primera vez una presidenta con la cabeza y el corazón en Galicia, por eso ha pedido a los ciudadanos un voto de confianza para demostrar que Galicia va a salir ganando con un gobierno liderado por el BNG.

Estas elecciones van de hacer historia y de que por primera vez tengamos una presidenta con las manos libres para defender los intereses de los gallegos, la sanidad, la educación pública, para crear empleo e industria. Es el momento de apostar por algo diferente, ha manifestado. EFE

1010153

dmg/jrs/jdm