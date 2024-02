Pontón censura a Ayuso por "venir a decir" a quien votar y afea a Rueda que diga "sí" al "boicot" al AVE

"Como presidenta voy a ir las veces que haga falta a Madrid a dejarles claro que el AVE Vigo-Porto-Lisboa tiene que estar en 2030 sí o sí", afirma

La candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, ha avisado de que en estas elecciones del 18 de febrero Galicia incluso "se juega el respeto como país". Así, ha arremetido contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por "venir a decir lo que tienen que votar" los gallegos, después de reclamar también un "glorioso cambio" como el de Argentina con Milei.

"Nunca vi una campaña electoral con tanto turismo, es febrero pero es temporada alta, temporada alta..., los hoteles tienen que estar encantados y eso está bien y es muy bueno", ha ironizado Pontón, para referirse a la presencia de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que protagonizó un mitin a poca distancia del lugar donde se celebró el acto del BNG, en un Auditorio Mar de Vigo que se llenó hasta el segundo piso y que, según la organización superó las 1.300 personas.

"Creo que tenemos aquí una turista, que viene desde Madrid a decirnos lo que tenemos que votar los gallegos por si no nos enteramos", ha observado, siguiendo en ese mismo tono irónico, para advertir, "una señora que dijo que Galicia necesita un cambio como el de Milei, el que está poniendo en riesgo la actividad de más de 80 barcos en Vigo y el PP callado", ha acusado.

Asimismo, Pontón ha ironizado también con el "papel de telonero" del candidato popular, Alfonso Rueda. "Más de telonero no podía jugar, ¡eh!, es que es el telonero de todos", ha observado, de "Feijóo, de Ayuso...". "Yo os lo prometo, si soy del Bloque y no me dejáis ir a un debate como a Rueda, yo os dimito", ha proclamado, entre grandes ovaciones del público, que no pudieron evitar alguna carcajada con algunas de las ironías.

IRONIZA CON EL "TELONERO" RUEDA

Ana Pontón, con es mismo tono pero también crítico, ha supuesto que el "papel" de Rueda en el mitin de este jueves ha sido el decirle "sí" a Ayuso: "Sí, te apoyo en el AVE a Madrid, Vigo fuera". "Además, lo hará en castellano para que lo entiendan bien", ha continuado, para advertir que es "una falta de respeto a Vigo que la señora que quiere boicotear el AVE a Vigo hoy sea artista invitada en esta ciudad". "Es todo un símbolo de como tratan a esta ciudad", ha denunciado.

"Tenedlo por seguro, como presidenta voy a ir las veces que haga falta a Madrid a dejarles claro que el AVE Vigo-Porto-Lisboa tiene que estar en el año 2030. Sí o sí, no es negociable", ha sentenciado.

"TODOS LOS VOTANTES DEL BNG SOMOS ETA"

Por otro lado, la candidata del BNG ha acusado el "nerviosismo" del PP en esta campaña, el cual ha atribuido a las acusaciones y ataques a la formación y a sus dirigentes vinculando con Bildu e, incluso, con terroristas de Hamás.

"Todos somos ETA, todos los votantes del BNG somos ETA", ha proclamado en tono irónico para evidenciar lo contrario y para concluir que "están desesperados" porque "saben que el 18 de febrero hay un país que va a ir a votar al BNG".