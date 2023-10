Pontón (BNG) da la vuelta a la campaña de tomarse unas cañas con Rueda: "Con el PP, Galicia no para de retroceder"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha ironizado con la "nueva forma de propaganda" de los populares gallegos, en referencia al autobús móvil que recorrerá los municipios gallegos para "tomarlle unha" --tomar una (caña)-- con el presidente de la Xunta y líder de los populares gallegos, Alfonso Rueda.

"Lo que es evidente es que el PP está de precampaña, pero no gobernando, y está instalado en la propaganda. No sé si las cañas son nueva forma de propaganda, pero ante los grandes retos del país, no tiene ninguna alternativa, al contrario, estamos viendo que con el PP Galicia no para de retroceder", ha observado Pontón.

En declaraciones a los medios este lunes, Pontón ha señalado que Galicia "no para de retroceder en sanidad, en servicios sociales y hasta en gente", porque "cada vez somos menos".

"Y es un síntoma de la decadencia a la que está conduciendo el gobierno del PP, agotado y que quiere tapar con propaganda el desastre de su gestión, que nos deja una Galicia peor", ha sentenciado.