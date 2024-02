Pontón (BNG) afea a Rueda el "plantón" a los gallegos en el debate y lo atribuye a falta de proyecto

La candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, ha afeado al aspirante del PP, Alfonso Rueda, que le haya dado "plantón" a los gallegos en el debate de TVE, al que los populares ha rechazado también enviar a ningún representante pese a que inicialmente habían asegurado que su partido estaría presente en todas las contiendas.

En su primera intervención, Pontón arrancó lamentando la "ausencia" de Rueda y ha enfatizado que como candidata "no hay nada más importante que poder debatir". "No me da plantón a mí, sino a la ciudadanía gallega", ha incidido, aunque ha convenido que la gestión del PP en la Xunta "es difícil de defender" y es "más fácil escapar".

La líder nacionalista ha señalado que "hace cuatro años" el Partido Popular "escondía las siglas" del partido y ahora en esta campaña "esconden al candidato". Por contra, ha asegurado que ella está "muy contenta" de poder debatir y exponer su visión de país y se ha comprometido a formar parte de este o cualquier otro foro: "Justo lo contrario a lo que hace el PP, que ya vemos que tiene algo que esconder".

Pontón ha defendido que estamos en un momento en que el país "necesita una presidenta que dé la cara y que le diga la verdad a los gallegos". "El candidato ausente del Partido Popular no le da plantón a Televisión Española, no me da plantón a mí o al señor Besteiro, sino que realmente a quien le está dando plantón es a la ciudadanía gallega".