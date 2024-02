Pontón y Besteiro coinciden en que habrá "cambio" el domingo y apuestan por más competencias para Galicia

La candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, y el cabeza de lista del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, han coincidido en que el próximo domingo 18 de febrero habrá "cambio" con la pérdida de la mayoría absoluta del PP. Aunque ambos se han definido a lo largo del debate como "presidenta" y "presidente", no han mantenido pugna por esta cuestión y lo han fiado a como se pronuncien los ciudadanos en la cita con las urnas. Además, en ambos casos, han defendido un incremento de más competencias para Galicia.

Así ha transcurrido en parte el último apartado del debate en RTVE en el que solo han participado la dirigente nacionalista, actualmente segunda fuerza política en la Cámara gallega con 19 diputados, y el aspirante socialista, que en el Parlamento tiene ahora 14 escaños. Este último bloque ha servido para abordar la política de pactos entre dos de las fuerzas que, si el PPdeG pierde la mayoría absoluta, explorarán un acuerdo que ya mantienen en más de un centenar de municipios y gallegos.

En su intervención, Pontón ha defendido que le parece "fundamental" recalcar que "un gobierno no es bueno o malo" en función del número de partidos que lo conforman y ha puesto como ejemplo la Xunta del PP, con un solo partido. A esta cuestión, ha agregado que "quien decide los pactos es la ciudadanía", que será la que decida si quiere "un gobierno con un solo partido o varios partidos".

En ese caso, ha remarcado que ella estará "encantada de ser presidente de un gobierno que represente la pluralidad" que decidan las urnas y pasar de un gobierno "absolutista" para una política de "mano tendida". "El cambio va a ser imparable", ha aseverado.

Por su parte, el candidato socialista ha puesto el acento en "como ha cambiado el cuento" con respecto hace un mes. Ahora, ha dicho, "se divisa, se palpa", pero ha incidido en que las "urnas están vacías" y hay que "dejar escuchar qué opinan" los ciudadanos. "Vamos a un cambio de un gobierno de progreso que no lo puede cambiar nadie, vamos a apostar por una Galicia más abierta y por una Galicia más grande", ha enfatizado.

"Vamos a apostar por esa Galicia donde haya más empleo, donde haya más derechos, donde haya más ambición de país. Esa apuesta es la que vamos a hacer los socialistas en esa Galicia progresista en la que confiamos el próximo 18 de febrero", ha aseverado Besteiro, quien ha aclarado que él es "progresista" y "socialista profundamente", "no "nacionalista" ni cree que "lo vaya a ser" --"No sé cómo evolucionaré, pero creo que no", apostilló--.

"Soy profundamente socialista y ese impulso me lleva a una forma de entender el gobierno y una forma de entender Galicia", con un "contexto exterior más que interior". "Esa Galicia que quiere recuperar un protagonismo en España y en Europa", ha enfatizado.