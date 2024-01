Pontón avisa que la selectividad de Galicia "no se puede decidir en la sede del Partido Popular en Madrid"Jueves,

La portavoz nacional del BNG y candidata a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, ha contestado al anuncio del PP de promover una selectividad común en las 11 comunidades autónomas en las que gobierna, para avisar que "la selectividad de Galicia no se puede decidir en la calle Génova".

Para la líder nacionalista, "esto es una demostración de la subordinación que tiene el actual candidato del Partido Popular, el señor Rueda, a la estrategia centralista del Partido Popular en Madrid".

Atendiendo a las preguntas de los periodistas al concluir un acto oficial del BNG en Pontevedra, Ana Pontón ha señalado que es "evidente" que esta iniciativa del Partido Popular "significa un ataque a la autonomía gallega".

"No nos podemos permitir", dice, "reducir las competencias y la capacidad de decisión que tenemos en este ámbito" y que se considere que el temario que se decide desde Galicia no va a ser evaluado en la selectividad. "Esto no lo podemos permitir bajo ninguna circunstancia", ha insistido.

La candidata del Bloque a la Xunta de Galicia ha recordado que "en el Bachillerato hay materias propias y, por lo tanto ,tiene que haber una selectividad propia".

Pontón ha señalado que "lo que quiere el Partido Popular es eliminar del temario supongo todas las asignaturas gallegas" y esto significa, ha añadido, "un ataque a la autonomía de Galicia que no se puede tolerar". Por último, ha insistido en que "la selectividad de Galicia no se puede decidir en la sede del Partido Popular en Madrid. Solo faltaba. Yo como presidenta no lo toleraré", ha sentenciado.