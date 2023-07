Pontón afirma que el BNG "le disputa escaños al PP en todas las provincias" y pide "no votar con miedo"

La líder nacionalista insta a la misma movilización que cogió la papeleta del Bloque en las municipales y gallegas de 2020

La líder del BNG, Ana Pontón, ha arrancado en As Pontes (A Coruña), la última semana de esta carrera hacia las urnas, en las que la portavoz nacional se volcará con los candidatos en las principales urbes gallegas antes de cerrar en A Coruña el próximo viernes.

En esta intervención, la dirigente nacionalista ha enfatizado que la formación nacionalista "le disputa escaños al PP en todas las provincias", por lo que ha avisado de que "no es el momento del miedo ni de votar por el mal menor, es el momento de votar con ilusión, con fuerza y ganas" con la papeleta del BNG.

Pontón ha incidido en que la del Bloque es la papeleta que tiene en la mano "la defensa" de los intereses de Galicia y servirá para "poner fin al centralismo" e impulsar "una transición justa" en As Pontes. Es la "papeleta que le da poder a los gallegos para hacerse valer en Madrid".

Por eso es el "momento" de "concentrar todo el voto rebelde, inconformista, todo el voto de las personas que están hartas de ver que consideran a los gallegos ciudadanos de segunda". "La papeleta del BNG no quiere privilegios, quiere justicia y dignidad para los gallegos, para eso sirve la papeleta del BNG".

FRENTE A LOS "PREDICADORES DEL NO"

En su intervención, la portavoz nacional ha ironizado sobre los "predicadores del no", los que "pregonan que no es posible tener grupo gallego fuerte en el Congreso". "Son los mismos que decían que no había alternativa al PP y hoy es el BNG el que le disputa la Presidencia en Galicia; los mismos que decían que no íbamos a ser la fuerza que más incrementase su representación en las municipales y ahí tenemos un 30 por ciento más de concejales por todo el país; los mismos que decían que no íbamos a hacer historia en Compostela y ahí estamos con una alcaldesa del BNG liderando el gobierno de la capital del país", ha enfatizado.

Pontón ha augurado que, este 23 de julio, el BNG "va a volver a ganar a los del sí, que es posible tener un grupo gallego fuerte en el Congreso". "Basta con que todas las personas que votaron Bloque en las pasadas elecciones gallegas y ahora en las elecciones municipales vuelvan a confiar en nosotros este 23 de julio, con esa confianza vamos a tener un grupo gallego fuerte con diputados por todas las provincias", ha señalado.

No en vano, Pontón ha explicado que "muchas veces se escucha elogiar el papel de vascos y catalanes en el Congreso", condicionando la política del Estado para mejorar la vida de sus pueblos. "No es que sean más hábiles, ni que tengan mejor estrategia negociadora, lo que sí tienen son fuerzas nacionalistas con grupos fuertes y usan esa fuerza para hacerse valer. Es lo que quiere hacer el BNG, no para conseguir privilegios, sino para un trato justo con Galicia y para acabar con la discriminación del bipartidismo de siempre", ha alegado.

"¡IMAGINAD CON GRUPO GALLEGO"

En esta línea, ha afirmado que "un solo diputado del BNG fue más útil para Galicia que los 22 restantes". "¡Imaginad lo que podemos hacer con un grupo gallego fuerte!", ha apelado la dirigente nacionalista, quien ha enfatizado que en Galicia "la alternativa real al PP es el BNG, al que le disputa escaños en las cuatro provincias".

"Cada escaño más del BNG es uno menos del PP", ha asegurado Pontón, quien ha hecho un llamamiento a la movilización porque "Galicia se juega mucho, se juega tener una voz potente que defienda nuestros intereses allí donde se toman las decisiones que nos afectan directamente".