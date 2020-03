Ponsatí y Puigdemont son denunciados por el tuit "De Madrid al cielo"

El Movimiento contra la Intolerancia ha presentado una denuncia por delito de odio en el Tribunal Supremo contra la exconsellera de Educación de la Generalitat de Cataluña Clara Ponsatí, quien escribió "De Madrid al cielo" en Twitter en plena crisis del coronavirus, un mensaje que compartió el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. El presidente de la Asociación Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha detallado que la denuncia, presentada este lunes ante la Fiscalía de Delitos de Odio del Tribunal Supremo por transgredir el artículo 510.2 del Código Penal, ha sido presentada contra ambos políticos.

Ibarra ha calificado de "deleznable" el mensaje que Ponsatí, huida al igual que Puigdemont de la justicia española, escribió en su cuenta de Twitter y ha dicho que es "una burla de la muerte", que intenta humillar a toda una comunidad, como es la de Madrid", que "está conmocionado con la pandemia de Covid-19". "Pedir que se disculpen es lo mínimo" ha explicado Ibarra, quien también ha reclamado que se ponga a los políticos la misma multa que recibiría cualquier ciudadano por infringir las normas.

Ponsatí borra el tuit ‘De Madrid al cielo’ por las criticas

Ponsatí publicó la tarde del domingo 15 de marzo el polémico mensaje -retuiteado por el expresident Carles Puigdemont-, y ha compartido una noticia de 'El Confidencial' que alertaba de que "Madrid corre ya más riesgo que Lombardía o Hubei pero sigue sin decretar el cierre total".

Inmediatamente después, se han ido sucediendo las críticas a Ponsatí por su tuit, entre ellas la del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida: "El odio no salva vidas. No nos distraigamos, juntos saldremos adelante. No hay un minuto que perder". Por su parte, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Lorena Roldán, por su parte, ha denunciado: "Siento vergüenza ajena. Ella no, porque no la conoce, y su compañero Puigdemont, que la retuitea, tampoco". El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, también se ha hecho eco de la polémica: "Esto de Clara Ponsatí, retuiteado por Puigdemont, cuando tenemos más de 200 muertos por coronavirus en Madrid, es vil y repugnante".

El propio diputado de JxCat en el Congreso Sergi Miquel le ha afeado el mensaje: "Consellera, seguro que hay alguna expresión más oportuna para decirlo que seguro compartimos todos". El exdiputado de la CUP en el Parlament David Fernàndez, por su parte, ha replicado a Ponsatí: "Mi cielo madrileño se llama Yayo Herrero y Jorge Riechman. Y Vallecas y La Ingobernable. Y Lavapiés y la parroquia de Entrevías. Y Elena, madre de Alfon, y de Madres contra la Represión. Y Jorge del Cura y Jaime Pastor. Y ahora mismo, cualquier madrileño/a. En el cielo y a corazón abierto"