Ponsatí borra su polémico tuit sobre Madrid tras un aluvión de críticas

La exconsellera Clara Ponsatí ha borrado un polémico tuit -en el que reclamaba el "cierre total" de la capital española, frente a la pandemia de coronavirus, con un lacónico "De Madrid al Cielo"-, tras recibir un aluvión de críticas, alguna incluso desde las propias filas de JxCat.

Ponsatí ha publicado esta tarde el polémico mensaje -retuiteado por el expresident Carles Puigdemont-, y ha compartido una noticia de El Confidencial que alertaba de que "Madrid corre ya más riesgo que Lombardía o Hubei pero sigue sin decretar el cierre total".

Inmediatamente después, se han ido sucediendo las críticas a Ponsatí por su tuit, entre ellas la del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida: "El odio no salva vidas. No nos distraigamos, juntos saldremos adelante. No hay un minuto que perder".

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Lorena Roldán, por su parte, ha denunciado: "Siento vergüenza ajena. Ella no, porque no la conoce, y su compañero Puigdemont, que la retuitea, tampoco".

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, también se ha hecho eco de la polémica: "Esto de Clara Ponsatí, retuiteado por Puigdemont, cuando tenemos más de 200 muertos por coronavirus en Madrid, es vil y repugnante".

El propio diputado de JxCat en el Congreso Sergi Miquel le ha afeado el mensaje: "Consellera, seguro que hay alguna expresión más oportuna para decirlo que seguro compartimos todos".

El exdiputado de la CUP en el Parlament David Fernàndez, por su parte, ha replicado a Ponsatí: "Mi cielo madrileño se llama Yayo Herrero y Jorge Riechman. Y Vallecas y La Ingobernable. Y Lavapiés y la parroquia de Entrevías. Y Elena, madre de Alfon, y de Madres contra la Represión. Y Jorge del Cura y Jaime Pastor. Y ahora mismo, cualquier madrileño/a. En el cielo y a corazón abierto".