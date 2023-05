Pons reclama a Sánchez que pida perdón "por decir que el PP no quería que ETA se acabara"

El eurodiputado y vicesecretario general del PP de Asuntos Internacionales, Esteban González Pons, ha reclamado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que pida disculpas al PP por decir que este partido no quería que ETA se acabara.

"Le exijo que nos pida perdón", ha afirmado González Pons en una comparecencia ante la prensa en Palencia, donde ha estado acompañado del candidato del PP a la Alcaldía de Palencia, Alfonso Polanco, y la presidenta provincial, Ángeles Armisén.

González Pons ha afirmado que el PP, como el resto de los demócratas, puso las víctimas en la lucha contra ETA y que los nombres de Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez o Jiménez Becerril "no consienten que el presidente del Gobierno diga que ellos no querían acabar con ETA o que no queríamos acabar con los asesinatos, la extorsión y la falta de libertad".

"Nosotros poníamos víctimas y Bildu, que ahora es un socio preferente del Gobierno, los verdugos", ha afirmado el vicesecretario general del PP sobre la discusión generada en torno a la inclusión de condenados por pertenencia a ETA en las listas de la formación abertzale.

Por ello ha insistido en que al Partido Popular le "avergüenza y llena de dolor que el Gobierno de España esté sostenido por quien lleva verdugos en sus listas electorales y considera culpable a un partido que puso víctimas en la lucha contra la banda terrorista ETA", que fue derrotada por los demócratas.

"Decir que el PP quería que ETA continuara, cuando los nombres de víctimas del PP componen una lista larga es una indecencia", ha insistido González Pons.

"No es aceptable que el presidente del Gobierno de España se manche la boca así", ha concluido el vicesecretario de los populares, que ha vuelto a pedir a Pedro Sánchez que pida disculpas al PP y que retire las afirmaciones que sostuvo ayer en el Senado por respeto a los muertos, a las víctimas, a los extorsionados".