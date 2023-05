Pons pide recuperación de la cuarta frecuencia con Madrid y más fondos para la enseñanza del español en Salamanca

El vicesecretario general del Partido Popular, Esteban González Pons, ha pedido al Gobierno que Salamanca recupere la cuarta frecuencia en la conexión por tren con Madrid, así como más fondos para la potenciación de la enseñanza del español en la ciudad.

En su visita a Salamanca, para acompañar en la carpa electoral al candidato del PP a la Alcaldía de la ciudad, Carlos García Carbayo, González Pons ha insistido en "la devolución de las frecuencias ferroviarias a Salamanca", que, según sus palabras, es una necesidad "vital" y que, aún con ella, "ni siquiera" es "suficiente", de ahí que haya defendido incluso un "incremento" de esas conexiones por Alvia con Madrid.

En segundo lugar, ha asegurado que la partida de fondos Next Generation para el sector de la enseñanza del español en Salamanca ha sido "clarísimamente insuficiente, escandalosamente insuficiente, vergonzosamente insuficiente".

Por ello, ha afirmado que hará "notar" en Bruselas, en su condición de eurodiputado, de la necesidad de que "se incremente la partida de fondos Next Generation que ahora mismo tiene asignada".

"Podría decirles que cuando el PP gane las elecciones generales esa partida se incrementará, lo cual es cierto, pero como no podemos esperar tanto, me voy a comprometer hoy con Carlos (en referencia al candidato del PP a la Alcaldía de Salamanca) a llevar este asunto a Bruselas, llevarlo al Parlamento Europeo, y que la Comisión sea consciente de lo infradotado que se encuentra el español, que es una de las vías de desarrollo de Salamanca para el futuro, en los fondos Next Generation", ha apostillado.