Pons ve "normal" que Feijóo hable con Abascal: "Una anomalía de la política española es que los políticos no hablan"

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha asegurado este jueves que es "normal" que el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, y el líder de Vox, Santiago Abascal, se reúnan para conversar y ha recalcado que una "anomalía de la política española es que los políticos no hablan entre sí".

"El PP es partidario de reunirse con todos, de hablar con todos", ha proclamado González Pons en declaraciones a los periodistas tras reunirse en Madrid con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, para hablar sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional.

Al ser preguntado por las declaraciones de la ex portavoz parlamentaria del PP Cayetana Álvarez de Toledo echando en cara a Feijóo que no quiera hacerse fotos en público con Vox, Pons ha insistido en que su partido se reúne con todos y se ha quejado de que en España "no hablar es lo normal" cuando en una democracia "debería ser la normalidad".

"Una anomalía de la política española es que los políticos no hablan entre sí", ha afirmado, para añadir que eso no pasa en Bruselas, donde él ejerce de eurodiputado, porque allí "todo el mundo habla con todo el mundo". De hecho, ha criticado que estos días haya sido noticia que él se reunió en Bruselas con el comisario europeo,

ACUSA A SANCHEZ DE DAR ÓRDENES: "SOMOS CIUDADANOS, NO SÚBDITOS"

"¿Aquí en España qué pasa? ¿Que no hablan los políticos entre sí? Pues normal que Feijóo hable con Abascal, normal que hable con Yolanda Díaz y que hable con todos los partidos políticos y esto es lo que debería hacer también el Gobierno", ha afirmado, después de que ayer el PP desvelase esas reuniones discretas de Feijóo con Abascal y con la vicepresidenta segunda del Gobierno

González Pons ha criticado además que el Gobierno de Pedro Sánchez se dedique a dar "instrucciones" a los demás, algo que ve "otra anormalidad de la política española" como, a su juicio, está ocurriendo en la Justicia.

Por eso, ha dicho que de la política española tienen que limitar que los políticos "no puedan hablar entre sí y que el Gobierno, más que hablar se dedique simplemente a dar órdenes a todos". "Somos ciudadanos, no súbditos y esto el Gobierno de Sánchez no lo entiende", ha concluido.