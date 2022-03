Pons evita comentar mensajes entre Rodríguez y Casado: no mordemos el anzuelo

Esteban González Pons, presidente del Comité Organizador del XX Congreso Nacional del PP, ha evitado comentar los mensajes de Whatsapp enviados por el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, con críticas al todavía presidente del PP, Pablo Casado, en la noche electoral de mayo de 2021.

"No somos partidarios de comentar mensajes privados, quien filtra un mensaje privado sabrá con qué intención lo hace, pero nosotros no vamos a morder ese anzuelo", ha afirmado González Pons en rueda de prensa, donde ha apuntado además que "si alguien cree que la crisis del PP se debe a quién está y cuánto rato en un balcón es que no se ha enterado de nada".

Según publica este lunes El Mundo, Rodríguez mandó un mensaje a Casado para tildarle de mala persona porque Díaz Ayuso no salió en primer lugar en solitario al balcón de Génova en la noche electoral del 4 mayo de 2021, un extremo que confirman a Efe fuentes de su entorno y niegan los cercanos a Casado, que apuntan a que este mensaje no tenía dicho contenido y niegan la veracidad de un choque por la celebración.

No es la primera vez que ambas partes dan versiones contrapuestas de una guerra que ha tenido como desenlace la salida de Casado; Sol denunció un espionaje contra Ayuso, que Génova sigue negando, como también niegan el relato madrileño según el cual Teodoro García Egea amenazó con la posibilidad de que la presidenta no fuese candidata el 4 de mayo.

Fuentes de la dirección interina del PP han apuntado que la filtración de ese tipo de mensajes explica por qué el XX Congreso Nacional debe ser de reinicio.

Además, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), que estuvo en el balcón, ha apuntado que no salió a "empujones" y que desconoce si había un pacto respecto al protocolo, al tiempo que ha recalcado que el recuerdo que debe quedar de aquella noche es el del "triunfo arrollador" que obtuvo la presidenta regional. EFE

ml-mgv-pcc-pfc/jlg

1012043