Pons dice que solo conocen el "trocito presentable" del PSOE en Ley de Amnistía y faltan las enmiendas de Junts y Bildu

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha asegurado este jueves que no conocen "en su totalidad" la Ley de Amnistía sino que solo conocen el "trocito presentable" del PSOE, ya que, según ha dicho, faltan las enmiendas que presentarán a esa norma Junts, ERC y Bildu.

"No hemos visto la ley entera y esto también lo tienen claro en Bruselas. La Comisión Europea sabe que no está viendo la ley entera, está viendo solo el trocito presentable que firma el PSOE", ha manifestado, para añadir que a "ese trocito presentable" hay que añadirle las enmiendas de los independentistas para poder ver la "ley completa".

En cualquier caso, el responsable de Institucional del PP ha recalcado que su partido considera que esa ley es "inconstitucional" y "aumenta la división y la desigualdad entre españoles", al tiempo que "pone en riesgo la división de poderes y el Estado de Derecho en España". "Y por lo tanto vamos a defender la democracia española", ha declarado a los periodistas en los pasillos del Congreso.

Al ser preguntado si el PP va a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que impida la tramitación, González Pons ha señalado que ni siquiera ha comenzado esa tramitación parlamentaria (dado que aún no ha sido calificada por la Mesa del Congreso).

NO DESCARTA UNA ENMIENDA CON BILDU PARA FAVORECER A PRESOS DE ETA

Esta mañana, en una entrevista en Antena 3, González Pons ya insinuó la posibilidad de que en ese acuerdo del PSOE y Bildu también se favorezca a presos de la banda terrorista ETA y emplazó al jefe del Ejecutivo en funciones a aclarar ese acuerdo.

"Yo no descarto que haya una enmienda a la Ley de Amnistía de Bildu pidiendo que sean incluidos también los presos de ETA. ¿Por qué no?", se ha preguntado, para insistir en que Pedro Sánchez debe aclararlo porque no saben cuál es "el precio".