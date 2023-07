Pons destaca que Mazón ha blindado las políticas de igualdad y ha conseguido el Gobierno "más trasversal"

El vicesecretario de Institucional del PP y cabeza de lista al Congreso por Valencia, Esteban González Pons, ha destacado que el nuevo presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ayer, en su discurso de investidura, "blindó las políticas de igualdad" y además ha destacado que además ha conseguido el gobierno "más trasversal de izquierda y de derecha de toda la historia de la Comunitat Valenciana" ya que durante el debate "aumentó hasta siete los pactos de legislatura que pueden firmarse con la oposición".

González Pons, preguntado por las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, en las que afirmó que su partido se va a "encargar de que la vicepresidencia de Igualdad anunciada por Mazón no tenga connotación ideológica", ha replicado: "La igualdad para el PP es, fue y será algo sagrado en el diseño de nuestras políticas".

En ese sentido, ha destacado que ayer "ocurrieron dos cosas muy relevantes en el debate de investidura". "La primera es que Carlos Mazón anunció una vicepresidencia de Igualdad, blindó las políticas de igualdad y nadie tiene que estar preocupado por las políticas de igualdad porque van a tener rango de vicepresidencia".

Pero además, ha recalcado, "ocurrió una segunda cosa muy relevante: El expresidente y presidente del Grupo Socialista, Ximo Puig, le ofreció a Mazón cinco pactos y Mazón los aumentó a siete pactos".

Por lo tanto, ha argumentado que "cuando entre el gobierno y la oposición se pueden firmar siete pactos de legislatura, cosa que no se ha podido hacer en los últimos ocho años, quiere decir que el gobierno que acaba de formarse no debe ser un gobierno tan radical" porque "si fuera un gobierno tan radical Puig no le ofrecería cinco pactos, ni aceptaría los dos pactos que después ofrece Mazón".

"Vamos a un gobierno que se ha podido conformar con una nueva mayoría, pero que al mismo tiempo, desde hace mucho tiempo en nuestra comunidad no ocurría, al mismo tiempo es un gobierno que puede firmar hasta siete pactos de gobierno con la oposición", ha destacado. Por ello, ha subrayado que Mazón "ha conseguido el gobierno más trasversal de izquierda y de derecha de toda la historia de la Comunitat Valencia"