Pons avisa a Sánchez que Reynders exige reformar el modelo del CGPJ y alerta de que la UE equipare a España con Hungría

Dice que la situación es "políticamente tóxica" y dañará más la imagen exterior del país a las puertas de la Presidencia española

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha asegurado este jueves que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha viajado a España para "ayudar" a desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que ha reclamado renovar cuanto antes el órgano de gobierno de los jueces y reformar el modelo de elección. Tras asegurar que situación es "judicialmente insostenible" y "políticamente tóxica", ha advertido de que el bloqueo puede dañar más la imagen exterior de España a las puertas de la Presidencia española de la Unión Europea.

"Estoy dispuesto a cumplir el mandato de la Comisión Europea. Reynders me ha pedido dos cosas y le he dicho sí a las dos. Me ha pedido renovar inmediatamente y reformar el modelo", ha declarado González Pons a los periodistas al término de su reunión de poco más de media hora con el comisario europeo de Justicia en la dependencia de la Comisión en Madrid.

El también eurodiputado del PP ha afirmado que la situación "no puede continuar" porque "judicialmente ya es insostenible" y porque "políticamente ya es tóxica". Es más, ha avisado que "internacionalmente está dañando y va a dañar mucho más la imagen exterior de España".

"Imagine que la Presidencia española de la UE pueda empezar dentro de unos meses con un informe sobre el Estado de Derecho en España que equipare nuestro Estado de Derecho con el húngaro o con el polaco. Eso desharía, deslegitimaría toda la Presidencia española de la UE", ha advertido.

DISPUESTO HOY A UNA REUNIÓN A TRES

Pons ha defendido que se negocie "todo a la vez", tanto la renovación del CGPJ como la reforma del modelo porque si se renueva "incondicionalmente" el órgano de gobierno de los jueces, puede que luego no se negocie la reforma y se pueden encontrar con que no "resuelven" lo que les ha pedido el comisario.

"El comisario pide dos cosa y digo sí a las dos. Ahora espero a ver si el Gobierno dice también si a las dos. Si el Gobierno dice si a las dos, probablemente el asunto esté resuelto", ha apostillado, para señalar que el "calendario electoral no afecta a la renovación de las instituciones".

Además, González Pons ha asegurado que si el comisario les llama "esta tarde o esta noche" para mantener una reunión a tres (Gobierno, PP y Comisión), su formación está dispuesta a acudir "inmediatamente a su llamada".

