El PP pone "deberes" al Gobierno de Revilla, que "no aprobó en 2021 y tendrá que recuperar en 2022"

Buruaga cree que 2021 fue un año "despilfarrado" para Cantabria y 2022 no será la "fiesta" que el Ejecutivo PRC-PSOE "promete"

El PP considera que 2021 fue "un año despilfarrado" para Cantabria y cree que 2022 no será "la fiesta" que "promete" el Ejecutivo regional (PRC-PSOE), al que llama a "espabilar" y le pone "deberes". "Revilla es un alumno repetidor que no aprobó en 2021 y tendrá que recuperar en 2022".

Así lo ha afirmado este viernes la líder de los populares cántabros, María José Sáenz de Buruaga, en una rueda de prensa para exponer las "prioridades" de su partido para 2022, un año "crucial" de la legislatura y que, a su juicio, llega tras un año en el que el Gobierno "ha dejado todo por hacer, colocando a Cantabria en clara desventaja para la recuperación".

Aunque Buruaga "no niega" las "dificultades añadidas" que supone la situación actual derivada del Covid, ha señalado que su partido "no puede tolerar ni un minuto más que el Gobierno siga escondiendo todo bajo el comodín, que permanezca de brazos cruzados y sin hacer nada porque ahí están las consecuencias: una economía, la de Cantabria, que crece y crea menos empleo que la media y todos, absolutamente todos, los problemas de los cántabros sin resolver".

UNA RECUPERACIÓN "LENTA" Y CON "DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES"

La líder del PP ha opinado que en 2021 "los peores pronósticos se han cumplido" que no ha dejado "una economía pujante" como, señalaba Revilla en su mensaje de Navidad, sino "una recuperación lenta, pobre, improductiva y con importantes deficiencias estructurales".

"Rebotar no es crecer. Y lo de 2021 no ha llegado a ser ni siquiera un rebote serio a pesar de haber contado con el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia reciente", ha afirmado Buruaga, que cree que el "triunfalismo" del Ejecutivo "ha sido arrollado por la realidad".

Así, ha apuntado que Cantabria terminó el año pasado creciendo a un "raquítico" 0,6 por ciento, lo que supone un ritmo "casi cinco veces inferior" que el nacional, según la última estimación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), y también "a la cola" en la creación de empleo.

"Somos la cuarta comunidad autónoma que menos empleo ha creado el año pasado y la segunda que menos ha reducido el paro", ha apostillado Buruaga, que cree que ello es consecuencia "de los continuos fracasos" de Revilla y su coalición con el PSOE pese a la "propaganda" realizada por el Ejecutivo.

LISTA "ENORME" DE "DEBERES" AL GOBIERNO PRC-PSOE

En este contexto, considera que "la lista de deberes" del PP al Gobierno regional es "enorme". Entre ellos, los populares consideran que, en materia económica, entre los "retos más importantes", es el de "acelerar el ritmo de crecimiento económico y de creación de empleo, para lo que insiste en la necesidad de bajar impuestos, eliminar las trabas burocráticas, acabando con el "calvario administrativo" que "martiriza a las empresas y frena la inversión", flexibilizar el mercado laboral y la eficiencia del gasto público.

También entre los "deberes" que el PP pone al Gobierno de Revilla es apoyar de forma decidida a los sectores productivos, especialmente, en este momento, al sector primario ante la "crisis de precios" y los "ataques" del lobo y del ministro de Consumo, Alberto Garzón, y a la industria electrointensiva afectada por el coste de la energía que sigue "estrangulando" al sector.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Respecto a este problema, cree que la Alianza por la Industria promovida por el Gobierno regional, y a la que se sumó el PP, ha quedado por parte del Ejecutivo en una "foto de cara a la galería" pero "resultados ninguno".

Como prueba de ello, ha recordado que Ferroatlántica ha apagado un tercer horno y, según ha dicho, "va a operar bajo mínimos" hasta, previsiblemente, el mes de abril y también ha señalado que la GSW que ha tenido que subir el precio de su acero para compensar "la escalada eléctrica".

También cree que se deben resolver cuestiones relativas a otras empresas, como Solvay, y conocer si el Gobierno de España va a apoyar el proceso de transición energética de esta empresa, o el futuro de la unidad productiva de Sniace tras su cierre hace casi dos años.

Además, en el ámbito industrial, los populares piden el "despegue" de inversiones que "quedan aplazadas una y otra vez", como el PSIR del parque Bisalia en Las Excavadas de Torrelavega o La Pasiega.

Por otro lado, desde el PP instan al Ejecutivo PRC-PSOE a llevar a cabo una "reivindicación eficaz" ante el Gobierno de España ya que, en su opinión, "el pacto de Revilla con Pedro Sánchez no ha servido más que pare recibir una lluvia de bofetadas un día tras otro", con "reveses" --ha dicho-- en el avance de infraestructuras o con la propuesta de financiación autonómica propuesta por el Ministerio de Hacienda.

Respecto a este segundo aspecto, Buruaga ha avisado que dicha propuesta de financiación supondría quitar a la región "350 millones al año", una "auténtica barbaridad" que "condena" a la comunidad a la "inviabilidad económica".

Además, considera que en este tema de la financiación autonómica, Revilla "se ha mostrado muy tibio" para poder ganar la batalla. "Tiene que dejar de esconder el rabo entre las piernas y tiene que poner toda la carne en el asador, tiene que hacerse valer en Madrid", ha señalado.

Buruaga ha asegurado que el PP va a estar "al lado" del Gobierno regional en la defensa de una financiación autonómica "justa" pero le exige "liderazgo", "trabajo", "eficacia" y "participación". "Tenemos que prepararnos para pelear que Cantabria no solo no pierda un euro de la financiación que ahora recibe sino para que no reciba un solo euro que aquella que va a necesitar", ha apuntado.

También, en lo relativo a la reivindicación, la presidenta del PP cántabro ha instado al Gobierno a poner "fechas ciertas y no especulativas" a la llegada de la alta velocidad a Cantabria y a la conclusión de la autovía A-73 entre Burgos y Aguilar de Campoo.

Y en cuanto a los fondos europeos que recibirá Cantabria, algo que, según ha lamentado, sigue siendo una "incógnita", el PP ha llamado al Ejecutivo a "maximizar" este dinero, su ejecución y su impacto en la economía productiva.

Aunque según ha dicho aún se desconoce cuánto dinero recibirá Cantabria, Buruaga considera que ya se puede "constatar" que el Gobierno de la Nación está haciendo un "uso arbitrario y un reparto clientelar" de los mismos gracias --ha censurado-- al decreto de gestión que se aprobó, con el apoyo del PRC, en el Congreso de los Diputados.

Buruaga ha indicado que la primera de este uso "arbitrario" de los fondos ha sido el primer reparto de 9 millones de euros del Ministerio de Trabajo que "excluyen" a Cantabria y a otras comunidades de la subvenciones de empleo.

"¿A qué espera Miguel Ángel Revilla para reaccionar? ¿Por qué continúa mudo y con las manos en los bolsillos?", se ha preguntado la líder del PP que cree que "riesgo de fracaso histórico" de Cantabria con estos fondos "puede ser dramático" y, por ello, el presidente cántabro tiene que poner "pie en pared ante Sánchez".