Pompeo defiende que la política de Trump en Ucrania fue "correcta"

El secretario de Estado, Mike Pompeo, ha defendido este miércoles que la política del presidente estadounidense, Donald Trump, fue "correcta", en el marco de las investigaciones en el Congreso para determinar su hay fundamento para lanzar un 'impeachment' en su contra por las presuntas presiones al país europeo para que investigara las supuestas corruptelas del ex vicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter.

Pompeo ha asegurado que conocía "con precisión" la política de Estados Unidos sobre Ucrania. "Estaba trabajando y estoy extremadamente orgulloso de lo que hemos logrado", ha remachado en una rueda de prensa en la OTAN.

El jefe de la diplomacia estadounidense ha defendido los resultados "impresionantes" para los ucranianos gracias a la política de Trump, poniendo en valor la entrega de "sistemas defensivos" que necesitaban de Estados Unidos. "La anterior Administración rechazó hacer esto. Estoy orgulloso de que el presidente Trump haya liderado ese esfuerzo para tener la política correcta sobre Ucrania", ha zanjado.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha rechazado pronunciarse sobre esta cuestión. "Si respondo formaría parte del debate doméstico político y no es algo que haré", ha indicado, dejando claro que ello "sólo desviaría la atención" sobre su "principal responsabilidad para garantizar que los aliados están unidos" y continúen "dando apoyo político y práctico a Ucrania".

Además, Pompeo ha aclarado que no se recusará a la hora de decidir si el Departamento de Estado entrega al Congreso la documentación que solicite en el marco de las investigaciones para el 'impeachment'. "No me voy a recusar yo mismo de esto", ha señalado.

Interrogado sobre el testimonio escrito que el embajador de Estados Unidos en la UE, Gordon Sondland, ha entregado este miércoles al Congreso, se ha limitado a señalar que no ha podido verlo porque ha estado ocupado.

Sondland ha asegurado que sí existió un intercambio de favores ('quid pro quo') para forzar a Ucrania a impulsar una investigación sobre Hunter Biden, al tiempo que ha señalado que todas las gestiones diplomáticas en este sentido se hicieron siguiendo "órdenes del presidente".

Asimismo, ha asegurado que tanto el Departamento de Estado como el Consejo de Seguridad Nacional y la Casa Blanca eran plenamente conscientes de los "esfuerzos" que se estaban realizando con Ucrania, para obligar a las autoridades de este país a impulsar la investigación sobre los Biden.

En este sentido, Sondland ha dicho que Pompeo, el anterior asesor de Seguridad Nacional John Bolton y altos cargos de la Casa Blanca sabían que el abogado personal de Trump, Rudolph Giuliani, estaba realizando gestiones en ese sentido con las autoridades ucranianas.

"Sabían lo que estábamos haciendo y por qué", ha señalado Sondland, en la declaración remitida a la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, según informa la cadena de televisión estadounidense CBS. "Todos estaban al tanto. No era secreto", ha indicado.