Polonia.- El presidente de Polonia propone cambios a la ley contra la influencia rusa tras las críticas

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha anunciado este viernes que propondrá cambios a la ley que persigue la influencia rusa, después de las críticas que han vertido la Unión Europea o Estados Unidos por el temor a que pueda servir como instrumento para perseguir a dirigentes políticos opositores.

En concreto, Duda quiere modificar la composición y las competencias de la comisión creada en virtud de esta ley, de tal forma que no pueda imponer multas y que no se puedan incorporar diputados. Además, también se derivará cualquier apelación a tribunales ordinarios y no de índole administrativa.

El presidente ha descrito estas enmiendas como una "prueba" para la cúpula política polaca, si bien no ha ocultado su malestar por las críticas recibidas, que ha tachado de "malintencionadas", según la agencia PAP

La Unión Europea y Estados Unidos temen que esta ley ponga en riesgo la libertad política a sólo unos meses de las elecciones parlamentarias de octubre, para las que el ultraconservador Partido Ley y Justicia (PiS) vuelve a figurar como favorito. Abre la puerta a la persecución de políticos y periodistas que en los últimos años hubiesen tomado decisiones percibidas como favorables con Moscú.