'El Pollo' recurre en la Audiencia Nacional para intentar frenar su extradición a EEUU

El ex jefe de la Inteligencia venezolana Hugo 'El Pollo' Carvajal ha presentado este mismo miércoles dos recursos para intentar frenar su extradición a Estados Unidos, uno ante el Ministerio de Interior, para pelear su asilo, y otro en la Audiencia Nacional, donde alega que como su petición de asilo aún no tiene una respuesta definitiva no puede ser enviado a Washington.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Carvajal ha formulado un recurso de revisión ante el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska por los numerosos errores que considera que contiene una reciente resolución donde el Ministerio de Interior confirma su decisión inicial de denegarle el asilo que pidió en 2019.

A continuación, ha presentado un recurso en la Audiencia Nacional contra la providencia dictada este miércoles por la Sección Tercera de la Sala de Penal en la que los magistrados ordenan reactivar la extradición acordada en 2020 y hacer efectiva su entrega a las autoridades estadounidenses.

En esa providencia, la Sección Tercera expone que se debe proceder a la extradición --paralizada el pasado mes de septiembre a la espera de que se resolviera la cuestión del asilo-- porque, una vez confirmada la negativa de Interior a dar protección internacional a 'El Pollo', la vía administrativa había acabado.

Valiéndose de este mismo argumento, la defensa del militar venezolano plantea en su recurso ante la Audiencia Nacional que, precisamente porque ha presentado un recurso de revisión en Interior, la vía administrativa sigue abierta y, por ende, la extradición debe esperar.

Además, recuerda que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, le ha citado para que testifique el próximo 27 de octubre en el marco de una causa sobre la presunta financiación ilegal de Podemos que el magistrado ha reabierto esta semana gracias a las declaraciones y a los documentos aportados por Carvajal, en lo que este último ha calificado como un "proceso de colaboración" con la Justicia española.