'El Pollo' Carvajal recurre la decisión de la AN de dar por buenas las garantías de EEUU para extraditarle

La Sala de lo Penal y la Fiscalía las ven "suficientes" para entregarlo a Washington

El ex jefe de la Inteligencia venezolana Hugo 'El Pollo' Carvajal ha presentado un nuevo recurso en la Audiencia Nacional (AN) donde insiste en que las garantías señaladas por Estados Unidos, que giran en torno a la posibilidad de reducir una eventual condena a cadena perpetua por los delitos de tráfico de drogas y armas de los que se le acusa, no son suficientes para ser extraditado.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, la defensa de Carvajal ha formulado un recurso de súplica ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, la misma que el pasado viernes emitió un auto con el que dio por buenas las garantías indicadas por la potencia americana.

Esta impugnación no frena el proceso de extradición, si bien lo más probable es que los magistrados esperen a resolver este último recurso antes de adoptar una decisión definitiva sobre la entrega de Carvajal al Departamento de Justicia, de acuerdo con las mismas fuentes.

Carvajal ya presentó un primer escrito desdeñando la respuesta de Estados Unidos a las salvaguardas exigidas por la Sala de lo Penal, a petición de la defensa, para determinar si la cadena perpetua a la que se enfrentaría de ser enviado a Washington sería "inalterable".

Las autoridades estadounidenses expusieron que, de recibir dicha pena, 'El Pollo' podría recurrir en apelación y, en último término, podría "librarse" de la cadena perpetua "por medio de una petición de indulto o sustitución de condena" por una inferior, de modo que no sería "inalterable".

Para la Fiscalía Antidroga, este marco legal resulta "suficiente" para seguir adelante con la extradición, ya que contempla "una revisión de la cadena perpetua y la aplicación de medidas de clemencia" que abren la puerta a que no quede "recluido de por vida de manera indefectible".

En la misma línea, la Sala estimó, tras valorar todos los escritos, que las garantías mencionadas son "suficientes en aras a preservar el derecho fundamental y personalísimo de no sufrir torturas ni penas o tratos inhumanos o degradantes", algo que ahora Carvajal vuelve a combatir.

Para la defensa, la mera enunciación de la posibilidad legal de eludir una potencial cadena perpetua vía recuro o de rebajar la sentencia recibida una vez sea firme no constituye por sí misma garantía alguna, por lo que reclama mayor precisión.

ENTREGA FRENADA

Carvajal está en poder de las autoridades españolas desde el 9 de septiembre, cuando fue detenido por la Policía Nacional, durante un operativo conjunto con la DEA, en un piso de Madrid donde, según el cuerpo de seguridad, vivía "totalmente enclaustrado".

Su captura reactivó su extradición a Estados Unidos, que quedó aprobada en 2020 pero no había podido materializarse porque Carvajal se fugó en noviembre de 2019, si bien su defensa recalca que nunca llegó a salir de España.

La Sala de lo Penal ordenó hacer efectiva su extradición a Estados Unidos el pasado 21 de octubre, pero apenas 24 horas después la paralizó a la espera de recibir precisamente las citadas garantías.

En estos meses, 'El Pollo' ha iniciado además un "proceso de colaboración" con la Justicia española que se ha traducido en dos comparecencias judiciales y en la entrega de diversa documentación al Juzgado Central de Instrucción Número 6, todo lo cual ha propiciado la reapertura de una causa sobre la presunta financiación ilegal de Podemos que se archivó en 2016.

El otrora jefe de Contrainteligencia Militar con Hugo Chávez y Nicolás Maduro está perseguido en Washington por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019, cuando habría pertenecido al llamado 'Cártel de los Soles', una organización criminal supuestamente gestionada por cargos 'chavistas' que, con la presunta colaboración de las FARC y otros grupos armados, habría introducido grandes cantidades de droga en Estados Unidos.