Políticos valencianos aplauden la sanción del Valencia a quienes insultaron a Vinicius y rechazan generalizaciones

Varios representantes políticos valencianos, entre ellos el alcalde Joan Ribó y la vicealcaldesa Sandra Gómez, han aplaudido la decisión del Valencia Club de Fútbol de expulsar de por vida de Mestalla a los aficionados que profirieron insultos racistas contra el jugador del Real Madrid Vinicius, al tiempo que han rechazado generalizar "injustamente" hacia la ciudad o la afición.

Así se han expresado representantes políticos de Compromís, PP y PSPV en redes sociales como el alcalde, Joan Ribó, que ha tuiteado que "la mejor fórmula para que nadie se atreva a generalizar injustamente a una ciudad o una afición por los ataques racistas de unos energúmenos es evitando de raíz esos comportamientos". "Bienvenida sea la identificación de esos individuos y la sanción impuesta", ha remarcado.

También la vicealcaldesa, Sandra Gómez, ha señalado que no se puede "permitir ni un solo racista en las gradas de Mestalla". "Pero tampoco que nos ataquen generalizando a toda la afición ni a la ciudad. En los momentos difíciles hay que defender València y ahí es donde se ve quién da la cara", ha añadido.

El concejal de Hacienda, Borja Sanjuán (PSPV), ha señalado que "el valencianismo quiere expulsar a los racistas y que esos energúmenos no vuelvan a entrar a Mestalla, ni a ningún campo". "Lo que no es justo es el relato que se quiere imponer desde Madrid. Mestalla no es racista. El valencianismo no es racista", ha agregado.

Por su parte, el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi (Compromís), ha aseverado: "En València estamos hartos de la extrema derecha que ensucia el nombre de la ciudad y del Valencia CF con sus asquerosos cantos racistas y xenófobos".

También se ha pronunciado el eurodiputado y vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons, que ha afirmado: "Los valencianistas de Mestalla somos tolerantes, generosos y siempre de primera, no se puede señalar a una afición entera por unos cafres aislados. No representan a nadie. Los insultos de odio han de desparecer de todos los campos de fútbol. No al racismo".