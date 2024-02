Políticas Sociales amplía la cobertura de la atención temprana a menores con cerca de 6.000 nuevas sesiones en La Rioja

El Gobierno de La Rioja va a ampliar el servicio público a menores de 6 años con necesidad de recibir atención temprana para intentar atender mejor las demandas de las familias en más localidades riojanas con cerca de 6.000 nuevas sesiones en distintas localidades. Así, lo ha anunciado hoy la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, que ha visitado, junto a la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Ana Zuazo, la Unidad de Desarrollo Infantil y Atención Temprana de La Rioja (UDIAT), ubicada en la antigua Escuela de Comercio (Luis de Ulloa, 37).

Para poder atender a toda la población que lo demanda, se ha procedido a publicar una nueva licitación de 15 lotes de atención temprana con un total de 27.000 sesiones, en Logroño, Calahorra, Nájera y Haro. De estas, 5.860 son sesiones nuevas, en concreto 2.700 en Logroño, 675 en Calahorra, 2.250 en Nájera y 225 en Haro.

El Gobierno de La Rioja atiende en la UDIAT o con recursos externos a la casi totalidad de menores que lo requieren hasta los 6 años, ampliando la cobertura exigida por la ley estatal que solo contempla a menores de 0 a 3 años, y si no hay recursos públicos disponibles se les concede una prestación. Así, a fecha 31 de diciembre, había 84 solicitudes a la espera de atención, ya que existe más demanda que sesiones disponibles. Cuando no se da esa disponibilidad, pero la Unidad de Atención Temprana entiende que un niño o niña necesita apoyo se le incluye en lista de espera y se otorga una ayuda económica a la familia para afrontar el pago de esta atención, de modo que no se quede ninguna familia sin atender.

Récord de atención temprana en 2023: 991 menores En 2023 la Dirección General de Dependencia, Discapacidad y Mayores atendió a 991 menores, la cifra más alta de la historia de la atención temprana en La Rioja, con un incremento del 10,23% respecto al año anterior, en el que se atendió a 899 niños y niñas para mejorar su desarrollo cognitivo, sus habilidades del lenguaje y su psicomotricidad a través de una unidad propia y 17 centros colaboradores.

Los niños y niñas atendidas en 2023 han sido 991, de los que 677 han sido niños y 314 han sido niñas. De estos 991 han sido 88 los menores de 3 años, 50 niños y 38 niñas; y 903 mayores de 3 años, de los que 627 han sido niños y 276 niñas.

Solo en el año 2023 se han recibido 475 solicitudes. De estas, 317 han correspondido a niños y 158 a niñas. 113 han sido de menores de 3 años, 79 niños y 34 niñas, y 362 mayores de 3 años (238 niños y 124 niñas).

La consejera ha subrayado el "éxito" de este programa y ha "agradecido la labor" que realizan todos los profesionales de este centro, que "ha evitado el desarrollo de trastornos posteriores" en muchos niños y niñas. En 2023, la UDIAT realizó 3.269 sesiones directamente y el resto fueron concertadas con 17 centros (asociaciones y empresas) especializadas en autismo, discapacidad intelectual, logopedia o psicología con una inversión de más de 1,2 millones de euros. Esta red pública de centros cubre toda La Rioja con 7 centros en Logroño, además de la UDIAT; 4 en Calahorra; 1 en Arnedo; 1 en Alfaro; 2 en Haro y 1 en Santo Domingo de la Calzada.

La Dirección General de Dependencia, Discapacidad y Mayores lleva a cabo la gestión de la intervención de servicios sociales en atención temprana. El procedimiento se inicia mediante la presentación en un punto de registro oficial de la solicitud. Una vez presentada se evalúa al menor en la UDIAT, formada por un equipo multidisciplinar de experimentados profesionales de la psicología, pedagogía, trabajo social y logopedia, que realiza la valoración técnica, previo estudio y diagnóstico de la situación del menor, de los trastornos en su desarrollo o del riesgo de padecerlos, su historia individual y familiar y su entorno, para determinar si la niña o el niño tiene un desarrollo evolutivo adecuado a su edad, o tiene dificultades en algún área: desarrollo cognitivo, en el lenguaje o la comunicación o en su psicomotricidad, por ejemplo. En tal caso, determina si procede la intervención de servicios sociales en atención temprana.

En función de la valoración técnica de la UDIAT, se concede la intervención y se asigna un centro de atención temprana. La intervención de servicios sociales en atención temprana es compatible con las intervenciones desde los sistemas de salud y educación. Existe una coordinación de los tres sistemas y unos protocolos que garantizan una complementariedad y atención integral para el menor y su familia.