Policías y guardias civiles reclaman en València ser profesión de riesgo: "Los narcos han perdido todo el miedo"

PP y Vox apoyan la concentración y se suman a su reclamación del cese de Marlaska

Una concentración de sindicatos de policías nacionales y guardias civiles ha exigido este viernes en València, ante Delegación de Gobierno, que ambos cuerpos de seguridad sean considerados como profesión de riesgo, además de rendir homenaje a los dos agentes fallecidos en Barbate (Cádiz) tras ser arrollados por una narcolancha.

"Los narcos han perdido totalmente el miedo a enfrentarse con la Guardia Civil y con la Policía", han exclamado en esta protesta, organizada a nivel estatal por la Plataforma por una Jubilación Digna y la Plena Equiparación Salarial ante las sedes de las delegaciones de Gobierno.

En la protesta de València, que ha guardado un minuto de silencio por los agentes fallecidos, se ha sumado la vicepresidenta segunda, Susana Camarero, en representación del Consell; el síndic del PP en Les Corts, Miguel Barrachina, y el portavoz de Interior de Vox en el Congreso, Ignacio Gil Lázaro.

Las principales reivindicaciones de la plataforma son el cese del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y que "respete" el acuerdo de equiparación salarial en estos cuerpos, así como una "jubilación digna" y más medios para evitar hechos como los de Barbate.

"QUE NO SE OLVIDE"

"Esto es una desgracia que ya venimos anunciando desde hace muchísimos años, pero nadie pone solución excepto cuando ocurre. Lo que queremos es que no se olvide", ha declarado Eduardo Cano en representación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

Además, ha apuntado a Marlaska como "máximo responsable" de las muertes de Barbate, "aunque no sea el culpable", y ha advertido sobre "la extrema violencia de los narcos en tierra": "En tierra es peor porque, cuando las patrullas intentan parar los vehículos, van con vehículos todoterrenos robados enormes y les embisten sin ningún tapujo porque no tienen miedo a nada. Han perdido totalmente el miedo a enfrentarse con la Guardia Civil y con la Policía".

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), Fermín Gimeno ha denunciado que la Guardia Civil y la Policía Nacional son "las únicas fuerzas y cuerpos de seguridad que no están consideradas profesión de riesgo". "La tienen los cantantes, la tienen los actores. ¿Por qué nosotros no?", ha cuestionado.

En materia laboral, ha exigido que "se respete el acuerdo de equiparación que se firmó más o menos en 2018" porque "una gran parte está sin cumplir" y un juzgado les ha "dado la razón". Por tanto, ha afeado al ministro que haya "recurrido esa sentencia" y le ha exigido que les "tome en serio".

"NINGUNA RESPONSABILIDAD" DEL GOBIERNO

Por parte de la Generalitat, la vicepresidenta segunda ha mostrado el respaldo del gobierno valenciano a estos cuerpos y "el cariño y más sentido pésame" a los familiares de los dos fallecidos. "Es evidente que faltan medios y que falta una seriedad en la política por parte del Gobierno. Están abandonados", ha subrayado, para reprochar que, una semana después de lo de Barbate, "no haya ninguna responsabilidad asumida por parte del Gobierno de Sánchez".

Entre los partidos políticos, el síndic del PP ha destacado que su grupo ha presentado una iniciativa en Les Corts para exigir la dimisión de Marlaska y la declaración del Campo de Gibraltar como zona de especial singularidad. "Pedimos dos cosas al Gobierno: medios y respeto (...) No fue un accidente. No fue una simple muerte. Fueron dos asesinatos que habían sido prevenidos y advertidos por los propios guardias civiles", ha recalcado.

Y el diputado de Vox ha afirmado que los "españoles de bien" están con las familias de los agentes fallecidos, ha urgido al cese del "ministro nefasto" Marlaska y se ha sumado a las reivindicaciones de la plataforma para que se sientan "absolutamente protegidos por el Estado".